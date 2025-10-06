La Balona visitará al San Roque de Lepe el próximo domingo 12 de octubre a las 17:30

La Real Balompédica Linense rendirá visita al CD San Roque de Lepe el próximo domingo 12 de octubre a partir de las 17:30 en la sexta jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación.

Los albinegros se desplazarán al estadio Ciudad de Lepe, una plaza importante de la categoría y con la que guardan anteriores visitas en las desaparecidas Segunda B y Tercera División.

El partido será televisado por la plataforma de streaming Football Club Play, una de las que gestiona los derechos de la Primera Federación y de varios clubes de Segunda y Tercera RFEF. El club anfitrión dará a conocer en las próximas horas los precios de las entradas. La afición de la Balona, como suele ser tradicional, se movilizará para acompañar a su equipo, en esta ocasión hasta tierras leperas en la provincia de Huelva.