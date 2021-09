Un Clásico sin precedentes

Real Balompédica Linense y Algeciras Club de Fútbol disputan esta domingo (17:00, en directo por Footters) el Clásico por excelencia del balompié campogibraltareño, que además todo indica que estará rodeado de un ambiente de los de antes de la pandemia. Una rivalidad que se remonta en el tiempo y que sin embargo, en este 19 de septiembre, no tiene precedentes. Este Balona-Algeciras -que como era de esperar ha sido declarado, junto al Valencia-Real Madrid, de alto riesgo- pasará a la historia como el primero en la recién acuñada Primera RFEF, Los de casa finalizaron la tercera jornada colíderes y aún no conocen la derrota. Fito Miranda es su única baja. Los albirrojos buscan su primera victoria y vienen de encajar su primera derrota. Pepe Mena y Tresaco se pierden el duelo por lesión.

El Campo de Gibraltar se paraliza este domingo para su partido. Ése del que se habla desde que salió el calendario y del que se debatirá, seguro, hasta bien entrada la semana entrante. El fútbol polariza la atención incluso de los no aficionados, porque el Clásico moviliza no a dos hinchadas, sino a dos ciudades, como bien explicó el barreño Jonathan Parrado Johny, que ha defendido los intereses de unos y otros.

La Balompédica llega a este duelo de rivalidad por encima, muy por encima, de lo que el más optimista de sus hinchas hubiese imaginado al ver lo que le reservaba el primer tramo del calendario. No es solo una cuestión de resultados, que también, sino de credibilidad. Los de Romerito han conquistado una plaza en la zona noble en solo 270 minutos de un fútbol preñado de virtudes y, lo que es al menos igual de importante, han enamorado a una hinchada que de un tiempo a esta parte mostraba la peor de sus caras, la de la indiferencia.

Ficha técnica Real Balompédica: Nacho Miras; Loren, Fran Morante, Jesús Muñoz, Victor Mena; Masllorens, Coulibaly; Koroma, Antoñito, Dorrio y Gerard Oliva (Iván Martín). Algeciras CF: Iván Crespo; Zabarte, Robin, Figueras, Tomás, Iván, Leiva, Borja, Roni, Almenara y Romero. Árbitro: Abraham Domínguez Cervantes, de Rincón de La Victoria - Málaga-. Hora: 17:00 (en directo por Footters). Encuentro de la cuarta jornada del grupo II de la Primera RFEF. Medio día del club. Estadio: Municipal de La Línea, cuyo aforo queda reducido al 60% por las medidas sanitarias para paliar la expansión del Covid-19.

La Línea promete volcarse con su Balona, a pesar de que durante la semana el precio de las localidades ha dado pie a más de un debate en redes sociales. El tópico de los mentideros se hace realidad y los lunes, en cualquier esquina de la ciudad, la mayor parte de las conversaciones de barra versan sobre su centenario equipo de fútbol, del que la gente se muestra orgullosa. Después del varapalo del último Clásico de Segunda B, los locales tienen la oportunidad de darle una satisfacción a sus incondicionales.

Los albinegros recuperan para este duelo al defensa central Borja López, inédito en competición, y al centrodelantero Iván Martín, que solo pudo jugar los primeros 45 minutos, ante el Castilla. Por lo tanto la única baja es la otro de los que aún no se ha estrenado, Fito Miranda, de quien su entrenador advierte que aún le quedan “una o dos semanas”. Bueno, y la del segundo entrenador, Fernando Niño, que cumplirá el primero de sus dos partidos de sanción.

La Balompédica se entrenó este sábado a puerta cerrada. Romerito quería realizar determinados ensayos de carácter táctico, así que solo permitió el acceso durante el primer cuarto de hora al grupo de hinchas que acudieron al estadio para insuflar ánimo a la plantilla. Después de la sesión, como es norma en los partidos en casa, el míster citó en la caseta a todos los integrantes del primer equipo. Esta vez la presencia de los canteranos en el vestidor tendrá mucho de testimonial, ya que este mismo domingo, a las 11:00, jugarán con el filial ante el Barbate en el Virgen el Carmen.

En cuanto a la alineación, el míster ya recordó en su comparecencia prepartido que “lo que funciona, no se toca”. Por aquellos de los matices, queda la duda de qué nueve comenzará el partido. Cualquier otro movimiento en la alineación sería una sorpresa mayúscula.

El Algeciras, a resarcirse

El Algeciras llega al Clásico con la intención de olvidar su primera derrota de la temporada, el varapalo sufrido en Cornellà, y con el deseo de lograr por fin una primera victoria que devuelva la confianza y la tranquilidad. Los albirrojos, con dos puntos fruto de sendos empates (Barcelona B y Andorra), alcanzan la cuarta jornada en los puestos de descenso y a cinco puntos del eterno rival. El Clásico supone una oportunidad de redención para los del Nuevo Mirador.

Iván Ania desplazará a toda la plantilla en un claro gesto para hacer piña. El vestuario recibió el aliento de un grupo de hinchas tras el entrenamiento del sábado en La Menacha. Afición y equipo han unido fuerzas a lo largo de la semana para levantar la cabeza ante un partido especial que pone en juego algo más que tres puntos.

A pesar de llevar a toda la tropa, Ania no podrá contar aún con el delantero Rafa Tresaco, que ultima su recuperación de la lesión que sufrió previa al arranque liguero, ni con el centrocampista Pepe Mena, que se lastimó en Cornellà y descansará, al menos, una jornada. El sevillano sufre una pequeña lesión muscular en los isquiotibiales.

El once algecirista apunta a algunos cambios. El de Pepe Mena, obligado, seguramente suponga la vuelta del capitán, Iván, que en este tipo de duelos se antoja más necesario que nunca. Tras la debacle en el sintético de Cornellà, lo lógico es que el entrenador trate de dar otro aire al equipo. De lo que más se habla desde el entorno es de la posibilidad de que Álvaro Leiva disfrute de su primera titularidad. El canterano viene apretando fuerte desde el banquillo y a sus 16 años parece que ha derribado la puerta del once. No sería descabellado que Ania retoque piezas en la defensa e incluso apueste por un sistema que proteja más el centro del campo. Aunque el asturiano, de momento, se ha mostrado inflexible con el 4-4-2 con dos jugadores por el medio.

¿Volverá Jordi Figueras al centro de la zaga? ¿Entrará Borja de inicio o seguirá Villapalos? ¿Apuntalará la medular con tres hombres? ¿Caerán Tomás y Almenara a los laterales? Muchas incógnitas por resolver en un Algeciras que todavía no tiene un bloque definido, al menos uno que convenza y logre puntos de tres en tres. Lo que sí tiene claro Ania es que el Clásico "es un partido especial, importante para todos y con mucho significado para la afición".

El Algeciras no estará solo en el Municipal ya que se espera un desplazamiento importante de seguidores albirrojos. Varios centenares viajarán a animar con las distintas peñas y se situarán en la misma zona del estadio para dar cuerpo a la legión algecirista.