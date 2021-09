"El Clásico te da la oportunidad de hacer feliz a toda una ciudad"

“Yo solo he jugado en Tercera y Segunda B, futbolísticamente me considero un tercerola, pero partidos como los Balona-Algeciras y los Algeciras-Balona eran los que te permitían sentirte futbolista, se acerca mucho al fútbol profesional por todo lo que lo rodea, te da la oportunidad de hacer feliz a toda una ciudad”. La reflexión no pertenece a un cualquiera. Es nada menos que de Jonathan Parrado Johny, que defendió los intereses de los dos conjuntos que este domingo (17:00, en directo por Footters) se verán las caras en el Municipal de La Línea. También se enfundó las camisetas de la UD Los Barrios y el San Roque.

El defensa logró ganarse tanto el respeto de ambas aficiones, que en 2011, en el recordado como el Clásico del pasillo, el Algeciras Club de Fútbol venció en La Línea 0-1 merced a un tanto suyo. Johny pidió perdón con un gesto inequívoco a la que había sido su hinchada y el barreño abandonó el terreno del juego mientras los balonos coreaban su nombre desde la grada. Un hecho insólito en un partido de estas características que, por sí solo, le convierte en voz autorizada para analizar los duelos de la máxima rivalidad del Campo de Gibraltar. Pero es que además tiene otro millar de argumentos.

“Para mí los derbis, los partidos de play-off eran los que me hacían sentir futbolista, me motivaban mucho y estoy seguro que los que jugarán ahora tendrán una sensación parecida”, recuerda.

“Es que es una semana diferente desde que amanece el lunes”, explica. “El ambiente se vive en la calle de una forma diferente, los medios de comunicación preparáis muchas cosas especiales, el aficionado está pendiente absolutamente a todo lo que sucede... eran y son unas semanas bonitas, muy bonitas, de las que recuerdas cuando te retiras”.

“No me gusta el término envidia, porque no soy envidioso y porque además cada uno tenemos nuestro momento, pero sí que es verdad que en días como estos siento mucha nostalgia”, asegura el exfutbolista. “Me vienen a la cabeza muy buenos recuerdos, de todo lo que supone el antes, el durante y el después un partido como el que se verá el domingo”.

Un duelo, lleno de connotaciones se juegue cuando se juegue, que también tiene una preparación especial de puertas para adentro: “Cada uno, a nivel personal, tiene que saber poner un equilibrio entre intensidad y tranquilidad”, explica Johny.

“Hay que saber disfrutarlos, pero al mismo tiempo hay que tener en la cabeza que detrás de cada uno de los dos equipos, de cada uno de los jugadores, hay dos ciudades que ese día respiran para el fútbol”, reflexiona. “Es una responsabilidad, porque tienes que ser consciente de que puedes hacer feliz a mucha gente, a toda La Línea o a toda Algeciras, que puedes hacer que esa noche duerman con una sonrisa un montón de personas que igual hasta tienen problemas graves, pero que ese día lo aparcan por unas horas”.

“El secreto está en saber alcanzar el equilibrio, para que no te pueda la ansiedad”, insiste. “Baby tenía una frase perfecta para eso, nos decía que había que vivirlo con nervio, pero sin nervios. Esa adrenalina especial hay que canalizarla para dar mucho más, pero sin pasarte de vueltas. De hecho es de esas semanas que no hace falta motivar a los jugadores. A veces, hasta que hay que frenarles un poco, porque como todo el mundo quiere jugar los bocados en los entrenamientos son tremendos”.

El exjugador de Balompédica y Algeciras se suma al amplísimo grupo de analistas que entiende que la diferencia clasificatoria después de las tres primeras jornadas en el grupo II de la Primera RFEF a favor de los de La Línea no es significativa de cara a un Clásico. “En un derbi la clasificación, el estado anímico, la situación del equipo... todo pasa a segundo término y esa semana no vale para nada”, afirma con rotundidad.

“Lo puedo garantizar porque he perdido Clásicos en los que iba por delante y los he ganado cuando nadie daba un duro por nosotros”, insiste. “Por mucha diferencia que haya en la clasificación, un Balona-Algeciras no tiene favoritos, es siempre un 50-50 y como mucho se le puede conceder una pequeña ventaja al que juega en casa, pero es tan mínima que no modifico los porcentajes, por eso, porque son partidos muy especiales”.