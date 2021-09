Romerito: "Tenemos que ser inteligentes, las necesidades más grandes las tiene el Algeciras"

“Es importante que haya deportividad, éste tendría que ser el ejemplo de cómo debe ser un derbi en Primera RFEF”. Así de rotundo se muestra el entrenador de la Real Balompédica Linense, Antonio Ruiz Romerito, antes del Clásico que el domingo (17:00, en directo por Footters) enfrenta a su equipo con el Algeciras Club de Fútbol en el Municipal de La Línea. El mister balono no entiende el duelo como una revancha al éxito albirrojo el curso pasado en ese mismo escenario, resta importancia a la diferencia clasificatoria (“es pronto para juzgar”) entre los dos contendientes e insta a su vestuario a darlo todo “pero sin caer en la sobre-excitación”. Los albinegros recuperan a Iván Martín y Borja López para la convocatoria, en la que la única baja confirmada es Fito Miranda “que está aún en proceso de recuperación y le quedan una o dos semanas”.

“Es cierto que se trata de una semana diferente, porque llega el Clásico, que lleva implícito una motivación especial para jugadores, para el club, para los aficionados y como es lógico, todos tenemos muchas ganas de que llegue el domingo”, comenzó Romerito su comparecencia semanal previa a los partidos, en la que deslizó que la Primera RFEF está resultado “una categoría muy atractiva”

El míster albinegro, que elogió el trabajo de su preparador físico Felipe Franco, subrayó que es “muy temprano para juzgar” a los equipos en virtud de su clasificación y en referencia a su rival, añadió: “Es verdad que el Algeciras está con dos puntos, en una situación complicada, pero en mi opinión merecería alguno más. En Barcelona, después de la expulsión tuvo oportunidad de ganar el partido y ante el Andorra hizo una primera parte bastante buena, lo que pasa es que ante este tipo de rivales no te puedes relajar, porque si lo haces te pueden hasta ganar”.

“Por el contrario nosotros estamos en un momento bueno, pero cuando llega un derbi todo cambia, ese tipo de partidos los quiere jugar todo el mundo”, insistió. “Todo es diferente, los jugadores están súper motivados, salen súper concentrados, todos quieren agradar a su afición y el Algeciras va a contar con el respaldo de los suyos”.

“Nosotros tenemos que hacer nuestro partido, ser muy inteligentes, porque las necesidades más grandes las tiene el Algeciras, pero eso no quiere decir que no vayamos a salir a por todas y que queramos darle una alegría a nuestra afición”, abundó. “Hay que evitar la sobre-excitación, porque eso no es bueno y saber que si nos ponemos por delante en el marcador ellos pueden tener dudas”.

“El Algeciras es un equipo que además de estar bien trabajado cuenta con gente muy rápida arriba”, analizó. Romerito subrayó la importancia que tiene en los albirrojos el exbalono Tomás Sánchez y añadió: “A nivel ofensivo es un equipo que te crea muchas dificultades, tiene muchas virtudes pero a nivel defensivo tiene sus lagunas. Todos los equipos tenemos fortalezas y debilidades”.

Romerito, que hizo un llamamiento para que se vea “deportividad tanto dentro como fuera” del terreno de juego, no establece relación alguna entre este Clásico y el del curso pasado, en el que el Algeciras logró el ascenso a Primera RFEF y su clasificación para la fase de ascenso a Segunda sobre el césped del Municipal. “Ni lo he planteado, ni lo voy a plantear como revancha”, contentó con rotundidad. “Es un partido diferente, en otra categoría, con otra situación”.

“Nosotros lo que tenemos que pensar es que, además de que es un derbi, lo que está en juego son tres puntos, igual que frente al Andorra, el Sabadell o el Castellón”, deslizó. “Es verdad que la motivación está ahí, pero lo que hay que pensar es que si ganamos les habremos metido ocho puntos de diferencia y nosotros lo que tenemos que mirar es que nuestra liga es estar por encima de los últimos cinco” que son los que pierden la categoría a final de temporada.

El entrenador de los albinegros no desveló si repetirá alineación, pero reconoció que en medio de una dinámica positiva “no es bueno hacer cambios”. “Otra cosa es lo que suceda a lo largo de una temporada, con lesiones y sanciones”, puntualizó.