El matrimonio de Felipe Franco (16-02-1986) con el fútbol como actividad profesional en un equipo senior comenzó el tercer día de abril de 2011… en el Municipal linense. El nuevo preparador físico de la Real Balompédica Linense se estrenaba con el equipo senior del Coria Club de Fútbol, que venció 1-3 en la jornada 32 del grupo X de Tercera a un conjunto albinegro que acabaría logrando el que será para siempre su último ascenso a la ya extinta Segunda B. Diez años después el técnico afronta “como un honor” hacerse cargo de la preparación física de la escuadra de la que fue rival el día que se estrenó en esas funciones. Las vueltas que da el fútbol.

Felipe Franco, cuyo desembarco en la entidad fue hecho público por la Balompédica la pasada semana, es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (donde imparte materias en momentos puntuales del curso, siempre en horario vespertino) y llega a La Línea avalado por catorce años de experiencia en su Coria natal, San Fernando, en la selección andaluza de fútbol, el CS Mioveni de la Segunda división Rumana, Xerez Deportivo FC, Xerez Deportivo y Real Betis Féminas de la Primera Iberdrola. A pesar de su currículum, el técnico no tiene dudas a la hora de calificar como “un honor” haber pasado a formar parte del cuerpo técnico de la Balona.

“Al tiempo que un orgullo supone un reto súper ilusionante, especialmente por la categoría a la que la Balona ha logrado ascender”, recalca en referencia a la Primera RFEF. “Va a ser una temporada complicada, entre otras cosas porque seremos de los presupuestos más bajos del grupo, pero los partidos hay que jugarlos y trataremos de aprender a rentabilizar nuestras virtudes”.

“Soy consciente de que los equipos de Romerito juegan muy intensos y es obvio que eso influye en la forma de preparar la temporada desde el apartado físico, pero en general dada la categoría y la envergadura de los rivales tenemos que estar preparados para exigirnos al máximo”, sostiene Felipe Franco, que llega para suceder en esas funciones a Pepe Losada.

Franco, que incluso está al tanto del proyecto de remodelación que se llevará a cabo en el estadio Municipal, subraya que visto desde fuera “tiene mucho mérito que la Balona se haya mantenido nada menos que diez años seguidos en Segunda B y además en muchas ocasiones con aspiraciones, eso no puede ser una casualidad, es la consecuencia de un trabajo y de una estructura y de que se hacen las cosas bien”.

“A todo el mundo que le he preguntado me ha hablado muy bien del club y de la ciudad”, concluye Franco, que personalmente no había tenido relación con el que será su jefe, Antonio Ruiz Romerito, ni con el resto de los miembros del staff técnico, aunque con algunos de ellos sí que comparte amigos en común.

Forman parte de ese cuadro de preparadores, además de los dos ya mencionados, Fernando Niño (segundo entrenador), Carlos Guerra, Juan Mari Sánchez y Miguel Vega (preparador de porteros).