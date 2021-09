Iván Ania: "Es un partido especial, importante para todos y con significado para la afición"

Iván Ania afronta su primer Clásico del Campo de Gibraltar pero es muy "consciente" de lo que se pone en juego el próximo domingo en el Balona-Algeciras que se disputará en el Municipal de La Línea (17:00, en directo por Footters). "Es un partido especial, con muchas connotaciones y sabemos que el resultado no dura una semana, el resultado dura hasta que se juegue la vuelta en nuestro estadio", afirmó.

El técnico asturiano se confiesa "con ganas de que llegue ya" y comparte el pensamiento de que el Algeciras tiene una oportunidad para resarcirse tras el varapalo de Cornellà: "Mejor lugar que ese no habría para olvidar lo de la semana pasada. Ganar allí sería una inyección de moral muy importante, además del salto en la clasificación. Queremos que nuestra afición se sienta orgullosa y se vea reflejada con lo que vea en el campo", aseguró.

Lavar la imagen es el primer cometido: "Es evidente que venimos de un golpe duro, hasta el martes seguíamos en la mente con el partido de Cornellà, después desconectamos y nos centramos en lo que viene, explicó Ania. "Creo que son estos partidos son diferentes al resto, el premio es el mismo en cuanto a puntuación pero no es el mismo en cuanto a significado. Creo que en los derbis no tiene nada que ver la clasificación, son tan especiales que todas esas situaciones no tienen repercusión en cómo se va a afrontar", reflexionó.

Ania augura un duelo "muy disputado" en La Línea. "Tenemos claro lo qué tenemos que hacer y que debemos llegar en el punto óptimo de activación. Soy partidario de darle normalidad (en cuanto a la preparación) más que de hacer cosas especiales o raras. Hay que salir a disputar esos 90 y pico minutos con la intención de ganar, concentrados al 200% y con confianza", expresó.

"Necesitamos empezar a dejar la portería a cero"

El míster del Algeciras entiende que es fundamental mantener la calma: "Son solo tres jornadas, quedan 35 y pueden pasar muchísimas cosas. Tenemos que estar tranquilos, saber que no estuvimos bien en Cornellà, que cometimos errores en un campo donde los errores te penalizan especialmente y hay que estar con la mente puesta en el derbi", reclamó. "Se da la circunstancia de que jugamos dos partidos seguidos fuera de casa, pero el equipo está preparado. Contamos con gente de aquí que lleva toda la semana intentado transmitir a los nuevos lo que significa para todos ganar ese partido".

Tras darle muchas vueltas a la primera derrota del curso, como casi todo el algecirismo, Ania la zanja así: "No salimos como debíamos salir de activados y en la primera jugada nos hicieron un gol en algo que fue lo que más incidimos durante la semana. La primera parte nos costó el partido, no tuvimos la suerte de acertar para poder meternos y tenemos que mejorar en muchos aspectos. Nos tiene que servir de experiencia a todos, a mí el primero".

"Ni éramos tan buenos por la primera parte que hicimos ante el Andorra ni ahora tenemos que venirnos abajo porque hayamos perdido en Cornellà", continuó Ania. "El fútbol cambia en 90 minutos tanto para bien como para mal y hay que relativizarlo todo un poco. Es importante que vayamos ganando partidos, sí, pero van tres jornadas solo".

"Leiva está capacitado para ser titular"

Preguntado por el bagaje goleador en contra, Ania concede que la portería a cero se antoja vital: "Siete goles en contra en tres jornadas son muchísimos goles, es una locura", aceptó. "Pero no solamente son errores de la línea defensiva, eso es el final, el principio viene en otro sitio, una mala presión, un desajuste, un error... Creo que necesitamos empezar a dejar la portería a cero porque sino te va a obligar a hacer dos goles, mínimo, y no somos un equipo que tengamos facilidad para realizar gol. Generamos peligro, pero no tenemos una eficacia tan grande para conceder", sentenció.

Sobre la Balona, el albirrojo hace el siguiente análisis: "Vimos los tres partidos y alguno más de pretemporada y es un equipo ordenado, que tiene velocidad en los tres mediapuntas, una referencia clara arriba, dos mediocentros que se complementa... Es un conjunto que busca la verticalidad, que casi todos sus pases son hacia adelante; considero que es un buen equipo como todos los que hay en esta categoría. Están en un buen momento".

Ania hace hincapié en la singularidad del Clásico, motivo por el cual no creo que vaya a pesar el último revés: "Creo que cada encuentro es distinto y este tiene sus connotaciones especiales. Este partido no va a durar una semana como los demás, va a durar hasta que volvamos a jugar en la segunda vuelta en nuestro estadio. Los derbis suelen traer consecuencias y muchos aficionados van a vivir ese periodo entre un partido y otro de ese resultado, somos conscientes, sabemos lo que significa y para nada el partido del sábado lo vamos atener en mente", recalcó.

"La Balona es un buen equipo como todos los de esta categoría"

El preparador algecirista avanza que sacará "una alineación para ganar" y explia que Rafa Tresaco sigue con su recuperación y que Pepe Mesa será baja por lesión: "Tresaco, poco a poco, va sumando días, le falta, pero lo necesitamos porque solo estamos con un delantero centro puro", dijo. "Pepe Mena no va a estar disponible, tuvo un problema muscular y requiere de unos días, no sé si llegará para la siguiente", aclaró.

El Clásico puede ser el escaparate para el debut como titular del canterano Álvaro Leiva. Ania no da pistas pero deja este mensaje: "Es el futuro del Algeciras, con 16 años y muchísimas condiciones, es un extremo de los que ya no hay. Creo que la ovación que le dieron ante el Andorra significa que la afición lo quiere ver y se identifican con él. Leiva cada semana va a ir a más, su potencial es muy grande, contamos con él como uno más. No le quisimos meter de lleno hasta ahora para que vaya poco a poco, pero en pretemporada demostró que está capacitado para ser titular en este equipo. Cuando entre estoy convencido de que ya no se caerá del once".