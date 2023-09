De cuando la Balona encabezó una rebelión contra Luis Rubiales... y nadie la respaldó

Ya casi nadie se acuerda, pero la Real Balompédica Linense y otros cuatro clubes (Linares, Sanse, Rayo Majadahonda y Dux Internacional de Madrid) se constituyeron tras organizar la denominada Asociación de Clubes de la Tercera categoría Nacional en los primeros en enfrentarse abiertamente al ahora denostado Luis Rubiales. El ya dimitido e imputado presidente, así como su mano derecha, el secretario general, Andreu Camps, amenazaron a los integrantes de aquel colectivo con expulsarles de la Primera Federación si no lo disolvían. La causa acabó en los tribunales, porque los clubes se declararon amenazados, aunque la denuncia acabó siendo archivada de manera provisional. A diferencia de lo que ha sucedido ahora con Yeni Hermoso, nadie respaldo a aquel colectivo.

Marzo de 2020. La Balona, presidida por el empresario romano Raffaele Pandalone, y otros cuatro clubes de Primera Federación organizan los que este medio dio en llamar El Club de Los Cinco. El colectivo nació con la intención de “defender los intereses comerciales” de las entidades fundadoras.

No fueron pocos los que, las más de las veces llevados por la buena fe, sugirieron a Pandalone que depusiese su actitud por miedo a represalias (hasta arbitrales) contra la institución que encabezaba.

Como sucedió hace apenas dos semanas tras el escándalo gestado en el beso que Luis Rubiales propinó a la futbolista Jenni Hermoso durante la celebración del título del Mundo, el entonces presidente convocó una asamblea urgente con los 40 clubes de la tercera categoría del escalafón nacional, y amenazó abiertamente a los que se habían constituido en asociación con no tener acceso a las ayudas pactadas y no poder participar en la Primera RFEF la temporada siguiente si no disolvían dicho grupo en un plazo de 48 horas, cosa que no hicieron.

El presidente del Linares, Jesús Medina, salió a la palestra tras conocerse las controvertidas conversaciones de Rubiales con el exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué sobre las comisiones por la disputa de la Súpercopa de España en Arabia Saudí. “Nuestra categoría es mejorable en cuanto a transparencia y en poder hablar sin amenazas. En una reunión de clubes de Primera RFEF salía información y nos amenazaron con requisarnos los móviles en la próxima. Son cosas y amenazas que suenan al siglo XIX”, desveló.

El máximo responsable del ahora desaparecido Dux de Madrid, Stephen Newman, metió el dedo en la llega en unas declaraciones a Europa Sur de las que se hicieron eco numerosos medios de alcance nacional. Newman recalcó que los clubes no debían tener miedo a las amenazas de expulsión “porque el derecho a asociarse está en la Constitución y nadie puede arrebatarlo” y adviritó que Rubiales no quería asociaciones porque se reservaba un porcentaje de las operaciones de venta de publicidad, a las que más tarde se vio obiglado a renunciar.

El empresario recalcaba que el colectivo al que representaba no trasgredía las normas de FIFA y UEFA como sostenía Luis Rubiales “porque no existe intención alguna de formar una competición paralela”.

Entre los que pusieron en duda la legimitidad de los cinco clubes para asociarse estaba el expropietario del Algeciras CF, el empresario Félix Sáncho, lo que dio lugar a duras críticas por parte de Sthepen Newman.

Recurso ante el CSD

Llegaron el recurso ante el Consejo Superior de Deportes contra el cambio estatutario que pretendía arrebatar a los clubes el derecho a asociarse, hasta que en octubre El Club de Los Cinco presentaba una denuncia contra Luis Rubiales, su secretario general, Andreu Camps, y su asesor jurídico, Tomás González Cueto, ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Majadahonda.

La Asociación de Clubes de la Tercera Categoría Nacional afirmaba que se trataba "una ilegalidad manifiesta, inconstitucional y en fraude de ley" y añadia que la Española actuaba "con un fin bastardo, ilegítimo, espurio y fraudulento"

El titular del mismo estudió un posible delito de amenazas, coacciones y prevaricación, ya que los cinco clubes aseguraban que fueron amenazados con perder sus derechos (e incluso con que no se les permitiría competir en la entonces denominada Primera RFEF) si no disolvían el mencionado colectivo. Los imputados sostuvieron ante el magistrado que se limitaban a “cumplir la ley”.

La denuncia fue catalogada de maliciosa por Luis Rubiales, que siguiendo su modus operandi habitual trató de apropiarse del papel de víctima, hasta que en abril del presente 2023 el juzgado de primera instancia número 8 de Majadahonda (Madrid) dictó el archivo provisional de dicha querella y otra de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF).

Según confirmó el TSJM, en sendos autos fechados el 21 y el 23 de febrero, respectivamente, el titular del juzgado resolvió de esta forma sendos procedimientos, ya que "no concurren indicios suficientes y racionales de la comisión de los delitos imputados".

Seis meses después la opinión pública señala a Rubiales, al que casi no le ha quedado otro remedio que presentar la dimisión. Entre los que levantan ahora la mano acusadora, algunos de los que entonces no quisieron acompañar a la Balona, a los otros clubes, y a los medios de comunicación que defendían lo que entendían como sus derechos legítimos, en su camino. Así se escribe la historia.