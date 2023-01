La Balona, al asalto de otro líder

La Real Balompédica afronta este domingo (12:00) su segunda visita a un líder del grupo I de la Primera Federación en apenas tres jornadas, en este caso, a la recién descendida AD Alcorcón. Los albinegros, reforzados por su rotundo triunfo ante el Pontevedra, aspiran a repetir el éxito de Córdoba de hace quince días, aunque esta vez acuden con tres bajas notables, las de Jesús Muñoz, Masllorens y Alhassan Koroma, que se unen a la salida el viernes de Nacho Huertas de la entidad. El tarifeño Galindo debuta en una convocatoria. Yassin Fekir apunta al once inicial.

La Balompédica, que no se deja intimidar por las ausencias, emprendió este sábado el viaje a Alcorcón con 20 jugadores. El equipo albinegro acumula tres bajas. Las de Jesús Muñoz y Jose Masllorens por acumulación de tarjetas, a las que se suma Alhassan Koroma, como consecuencia de graves problemas gástricos. Y aunque ya no se puede hablar propiamente de baja, por cuanto dejó la entidad el pasado viernes, sí lo es con respecto a la última convocatoria el delantero madrileño Nacho Heras, que ha puesto rumbo al Recreativo de Huelva.

Ficha técnica AD Alcorcón: Jesús Ruiz; Iago López, Javi Castro, Babin, David Morilla; Pedro Mosquera, Moyano (Juanma Bravo), Víctor García, Javi Lara, Álvaro Bustos y Chiki (Dalmau). Real Balompédica: Alberto Varo; Loren, Fran Morante, Nico Delmonte (Papa Camara), Connor Ruane; Álex Guti, Borja López, Antonio Romero, Joao Pedro; Yassin Fekir y Omar Perdomo. Árbitro: Albert Ávalos Martos, de Igualada (Barcelona). Ha dirigido dos encuentros a los albinegros, ambos fuera de casa, en los que cosecharon un triunfo (sobre el Marino 0-1) y un empate (ante el Castilla 1-1). Hora: 12:00 (Vigésimo primera jornada en el grupo I de Primera Federación. En directo por la plataforma de pago InSports TV). Estadio: Santo Domingo de Alcorcón (Madrid). Antecedentes: La de este domingo es la primera visita en competición de la Real Balompédica a la AD Alcorcón.



Ante la falta de hombres de ataque el técnico, Rafa Escobar, ha optado por reclutar al prometedor delantero tarifeño del filial Adrián Galindo, que hace ya un par de semanas semanas que se entrena con regularidad con la primera plantilla y que ya la pasada jornada estuvo a punto de entrar en la convocatoria.

Con tanta ausencia son numerosas las combinaciones de cara al once, pero se antoja lo más probable que Nico Delmonte ocupe la plaza de Masllorens (ya sea para jugar en el centro del campo o en eje de la defensa, intercambiando su posición con Borja López) y existen muchas posibilidades de que Yassin Fekir releve a Bobby Duncan. Después del 3-0 al Pontevedra y siguiendo el tópico de que lo que funciona no se toca, no se vislumbran más modificaciones.

El entrenador albinegro, Rafa Escobar, entiende que a pesar de la derrota sufrida en Badajoz, el Alcorcón es “un equipo en alza”.

Escobar: "¿Las bajas? Saldremos con once guerreros"

“Se me antoja un partido muy parecido al que jugamos en Córdoba, ante un oponente con jugadores muy determinantes en zona ofensiva, futbolistas que, en su gran mayoría, han jugado en superior categoría”, dice sobre el rival.

“El último partido en casa lo ganaron por 3-1 al Deportivo y en el anterior, por 3-0 al Córdoba”, recuerda el preparador albinegro, que califica al rival de “apabullante”.

“Yo espero al mejor Alcorcón de la temporada. Un equipo dominante, que va a intentar tener el balón porque le gusta la posesión al tener jugadores como Mosquera o Lara, a los que les gusta estar en contacto con la pelota y arriba tiene jugadores desequilibrantes”.

“Nosotros vamos a intentar hacer lo que hacemos fuera: ser un conjunto valiente, atrevido, ponernos el mono de trabajo cuando no tengamos el balón, leer bien cada momento del partido, ser solidarios en el esfuerzo, en el trabajo y hacer un encuentro perfecto en lo táctico”, relata. “Si somos capaces de englobar todo eso... Tenemos la idea clara que es la de ir a por los tres puntos, ir a ganar sabiendo la dificultad que tiene”.

El míster resta importancia a las bajas: “Los entrenadores sabemos que a lo largo de la temporada aparecen lesiones y sanciones”.

“Vamos a salir con once guerreros que se van a dejar la piel en el campo”, recalcó, antes de explicar las numerosas combinaciones con las que cuenta para relevar a los ausentes.