El Alcorcón, intratable en casa y con todos sus efectivos

La AD Alcorcón defiente este domingo (12:00) ante la Real Balompédica, su condición de líder del grupo I de la Primera Federación. Una plaza que mantuvo la pasada semana a pesar de su polémica derrota en el Nuevo Vivero ante el Badajoz ya que también tropezaron sus dos más directos rivales por esa plaza: Córdoba y Real Madrid Castilla. Los locales, que recuperan al veterano Pedro Mosquera, cuentan, al menos eso es lo que ha trascendido, con todos sus efectivos para el duelo con los de Rafa Escobar.

El conjunto madrileño, un recién descendido, es uno de los dos del grupo que aún no conoce la derrota en casa. Solo ha cedido dos empates y uno de ellos, ante el Celta B, se produjo en la primera jornada de liga. De hecho es el que acredita mejor ratio de puntos por partido como local. En sus dos últimos compromisos en Santo Domingo ha doblegado nada menos que al Dépor y al Córdoba, sumando entre ambos compromisos seis goles a favor.

El rival de los albinegros es, con 33 dianas, el segundo más certero del grupo de cara al marco contrario y en ese apartado destaca la aportación de Chiki (ex del Cornellà) y Dalmau, con cinco dianas cada uno, pero sobre todo la del asturiano Álvaro Bustos (Mallorca, Pontevedra, Racing) que ha puesto su firma a siete. Entre los tres han marcado solo dos goles menos que toda la Balona.

En el mercado de invierno la escuadra alfarera no ha concedido baja alguna, pero ha incorporado a dos futbolistas. Por un lado Álex López (ex de Espanyol, Lugo y Mirandés), que estaba sin equipo y que ya debutó la pasada jornada en Badajoz. Y por otro el ghanés Emmanuel Addai, al que contrató en verano, pero cuya documentación no estuvo completa hasta octubre y al que no pudo dar de alta hasta el pasado dos de enero.

De cara al partido con los de La Línea Pedro Mosquera, que se perdió el último duelo por sanción, y Ernesto Gómez, ausente las últimas jornadas por lesión, pero que ya ha vuelto a los entrenamientos del grupo.

El técnico, Fran Fernández, valoró: “La Balona está en una dinámica bastante positiva, que está haciendo muy buen trabajo en fase defensiva, que ha mejorado mucho en ese apartado, al que le da igual si coloca la línea de atrás más alta o más baja”.

“Es un bloque que juega con las líneas muy juntitas, al que resulta muy difícil hacerle ocasiones de gol y que además tiene una buena portería [en referencia a Alberto Varo], así que nos va a costar en ese sentido”, vaticinó.

“A nivel ofensivo cuenta con futbolistas de mucha calidad individual”, abundó. “Cuenta con dos laterales muy ofensivos, dos extremos que se mueven muy bien entre líneas, con jugadores arriba de diferente perfil”.

Un informe más amplio de la AD Alcorcón se puede leer en este enlace.