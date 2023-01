AD Alcorcón: líder, invicto en casa... y enrabietado

La AD Alcorcón recibe este domingo (12:00) a la Real Balompédica Linense en Santo Domingo como líder indiscutible del grupo I de la Primera Federación, invicto en casa, herido por una derrota en Badajoz que dejó tras de sí una fortísima polémica arbitral y con la vuelta de su brújula, Pedro Mosquera, ausente en en el Nuevo Vivero por sanción. Los alfereros tienen a todos sus hombres disponibles.

La Balona ya se ha demostrado capaz de asaltar estadios en apariencia tan inexpugnables como el Nuevo Arcángel de Córdoba hace dos semanas. Pero ahora se le presenta un examen, si cabe, aún más difícil, un recién descendido como el Alcorcón, que tras un comienzo titubeante que cercenó precisamente en el Municipal (1-2) en la tercera jornada, está haciendo buenas todas las previsiones.

Los alfareros son líderes, con dos puntos de renta sobre el Córdoba y el Real Madrid Castilla. En casa suman 23 de 27 puntos posibles. Y la estadística que les señala como el segundo mejor local del grupo I (junto al filial madridista los únicos que no conocen la derrota) no es exactamente cierta. El Dépor tiene un punto más (24), pero ha jugado dos veces más en su estadio. Así que el próximo rival albinegro es el que acredita mejor ratio de puntos por partido (2, 5 por 2,1 de los gallegos), cuando juega delante de su afición.

Los madrileños afrontan el encuentro con los de La Línea con la necesidad de retomar la senda de la victoria, ya que vienen de encajar en Badajoz (2-0) su tercer revés de la temporada. Un encuentro que por cierto dejó tras de sí una fortísima polémica por la actuación del colegiado sevillano Manuel Jesús Orellana Cid, quien indultó a un jugador local tras una durísima entrada a Dalmau -que el propio jugador denunció en redes sociales- y dejó de sancionar lo que se antojaba un claro penalti sobre Javi Lara. Los de casa se aferran a la estadística: después de cada derrota han firmado un triunfo.

De cara al encuentro con los albinegros el técnico ha confirmado este viernes que cuenta con todos sus efectivos. Entre ellos está Ernesto Gómez, ausente las últimas jornadas por lesión, pero que ya ha vuelto a los entrenamientos del grupo. No es descartable que entre en la convocatoria aunque se antoja muy complicado que esté en el once. También regresa, tras sanción, el coruñes Pedro Mosquera, el alma mater del juego alfarero. El centrocampista llegó a debutar con el primer equipo del Real Madrid y jugó con Getafe, Elche y Huesca en Primera.

En el mercado de invierno el Alcorcón no ha concedido baja alguna, pero ha incorporado a dos futbolistas. Por un lado Álex López (ex de Espanyol, Lugo y Mirandés), que estaba sin equipo. Y por otro el ghanés Emmanuel Addai, al que contrató en verano, pero cuya documentación no estuvo completa hasta octubre y al que no pudo dar de alta hasta el pasado dos de enero.

Tras consumar su descenso el curso pasado el Alcorcón mantuvo al técnico con el que finalizó la competición, Fran Fernández (Almería B, Almería y CD Tenerife), pero hizo una importante limpieza en su plantilla.

Después de ceder a un buen número de futbolistas que entendían no daban el nivel para competir en la Primera Federación llegaron a la entidad: el meta Andrés Prieto (jugó con Málaga y Espanyol en Primera y llega del Dinamo Tbilisi), Iago López (Mirandés), Babin (que en las cuatro últimas campañas había disputado algo menos de 150 partidos con el Spórting en Segunda), Javi Castro (Celta B), Morillas (que acumulaba ocho temporadas en Segunda con Albacete, UCAM, Rayo Majadahonda e Ibiza), Pablo García (cedido por el Spórting de Gijón), el ya mencionado Pedro Mosquera, Javi Ribelles (38 partidos la pasada andadura en el Nàstic de Tarragona), Javi Lara (Éibar en Primera, Ibiza y Córdoba en Segunda), Berto (16 partidos con el Spórting en Segunda), Víctor García (ex compañero de los exbalonos Pierre Cornud y Stoichkov en el Sabadell en Segunda y que procedía del Dépor), Ernesto Gómez (que regresaba tras pasar por el Burgos), Chiki (que aportó 15 goles al Cornellà el curso precedente), Álvaro Bustos (siete goles y 10 asistencias con el Rácing de Santander)... y aún se queda alguno por el camino.