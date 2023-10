El Marbella FC, un cerrojo aferrado a la cima

Este domingo (17:00) llega al Estadio Ciudad de La Línea para medirse a la Real Balompédica Linense el líder invicto del grupo IV de la Segunda RFEF, un Marbella FC que ascendió el pasado verano como campeón del Grupo IX de la Tercera Federación. Sin querer hablar de la palabra ascenso por el club blanco se centra su objetivo esta campaña en ir partido a partido. Y no ha podido empezar mejor. En las siete jornadas jugadas ha sumado 19 puntos. Para el pleno solo falló, curiosamente en casa, ante el Orihuela. Perdía 0-2 en el descanso y en la segunda mitad logró el empate y estuvo a punto de lograr el 3-2. Es el equipo con mejor puntuación de toda la categoría a nivel nacional y en caso de vencer habrá firmado el mejor arranque de su historia. En su plantel dos exbalonos muy queridos por la afición de La Línea: José Manuel Carrasco y Antonio Jesús Ramos Gato.

Su campo de juego, la Dama de Noche, se ha convertido en un auténtico fortín. No perdió ningún encuentro en toda la pasada temporada y en la presente suma cuatro victorias y un empate. Pero tampoco ha fallado en las salidas. Ganó en la vecina Estepona (0-1) y en el campo del Cádiz Mirandilla (0-2). Bien es cierto que ha contado con la ventaja de disputar cinco de sus siete partidos como local.

Ahora la toca reeditar uno de los grandes clásicos del fútbol entre la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar. Llega como líder destacado sacando seis puntos al segundo y ocho al sexto clasificado, el puesto que determina el corte para el playoff por el ascenso. Y eso que el colista Cartagena B se las hizo pasar moradas este pasado domingo. El gol llegó en el minuto 92 después de un carrusel de ocasiones y una exhibición de paradas del meta juvenil que debutaba en el equipo rival y que siempre se acordarás de la fecha.

La clave del éxito de este Marbella FC radica en la defensa. Muy seria y cimentada en un portero como el madrileño Alberto Lejárraga, que en siete jornadas sólo ha recibido tres goles (solo el Águilas, con dos, ha encajado menos en el grupo) y que en cinco de las siete jornadas ha dejado su portería a cero.

En la zaga son claves el canterano Jorge Álvarez con sus espectaculares subidas al ataque que han generado muchos centros y pases de gol en la pasada y en esta temporada. En el centro están Olguin y el exbalono José Manuel Carrasco y en el otro lateral Fran Moreno, que arrastraba problemas físicos pero del que el míster, Fran Beltrán, garantizó en rueda de prensa que está en condiciones de ser alienado.

En la media sobresale Aitor Puñar, habitual central en su carrera deportiva (canterano del Almería y del Atlético de Madrid), pero que en Marbella está rindiendo mejor en un puesto más avanzado. Óscar González y Rafa de Vicente (Sanse, Dépor, UCAM...) son otras piezas claves en la línea, en la que Marco Tulio (formado en la cantera del Leganés) se ha ganado la titularidad en las últimas fechas.

En posiciones más adelantadas aparecen Hugo Rodríguez (Mérida, Cartagena, Atlético Baleares...) y el escocés Jack Harper, un jugador de superior categoría que llegó a Marbella para reivindicarse y que ya ha puesto la firma a tres goles.

La valiosa aportación del banquillo

Hay que añadir a piezas muy importantes en los partidos que entran desde el banquillo. Alberto Soto para el ataque que fue clave con su gol in extremis ante el Cartagena B, el ghanés Ernest Ohemeng para con su velocidad romper al rival en los últimos 30 minutos, Iker Muñoz para servir de apoyo a la línea de organización o Utrilla con su rapidez por las bandas.

Estos son los hombres fundamentales de un más que serio Marbella FC, que ha vuelto a ilusionar a la afición. Sin el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas (aún sin derribar y comenzar su reconstrucción) en La Dama de Noche se reúnen casi 800 espectadores en cada partido. Y van en aumento las cifras según el club, pese a que no han sido más de 500 los abonados que se han sacado el carnet anual. Curiosamente el Marbella juega en un campo gestionado por la empresa propiedad de Andrés Roldán, el actual presidente y propietario de la Balona. Paradojas de la vida.

El pasado verano llegaron once caras nuevas (Óscar González, Toni Sánchez, Ale Benítez, Rafa de Vicente, Marcos Olguín, Carrascal, Marco Tulio, Alberto Soto, Hugo Rodríguez, Ernest, Utrilla y Jack Harper).

Dos detalles importantes según la app GioCameglio RFEF. Rafa de Vicente es líder de los pases totales de la categoría hasta ahora (523) mientras que Harper es el líder en cuanto al acierto en el total de los remates a puerta( 92% ) también a nivel nacional absoluto.

El míster, un desconocido

¿Y quién es el entrenador que los dirige? Fran Beltrán. Un desconocido de los banquillos en esta categoría y en su primera experiencia con un equipo senior. Ha llegado desde el Real Madrid, en el que dirigió a su equipo juvenil. Como segundo ha tenido experiencias antes en varios clubes, incluso en el extranjero. En la pasada temporada no perdió un partido y en esta lleva ya 7 jornadas invicto.

Su filosofía de trabajo pasa por mucho diálogo con los jugadores, mucho vídeo, mucha estadística y la filosofía cholista, ir partido a partido. Ya dijo que no se fiaba del Cartagena B y se vio que lleva razón y ha trabajado mucho cómo es la Balona y buscar sus puntos débiles. El Marbella genera muchas ocasiones de gol, practica bien las acciones a balón parado y es difícil que le crean ocasiones.

Beltrán, que llegó envuelto en un mar de dudas, sustituye a Emilio Fajardo (ex jugador de la Balona y ex entrenador del Algeciras), que en su única etapa en el Marbella cumplió con el ascenso. Y como ayudante tiene al Puma de Lerma. Un histórico en el campo que se jubiló el pasado verano de los terrenos de juego.

Detrás de este Marbella FC está la empresa Best of You Sports, muy unida al Real Madrid por jugadores representados.

La compañía llegó a la entidad marbellí en la extinta Segunda B con el reto del ascenso a la categoría de plata. Estuvo en un playoff pero no atinó y al siguiente curso, el de la remodelación del fútbol español, bajo dos categorías en una misma campaña. Se vio en la Tercera RFEF de golpe. En el primer intento no pasó del primer playoff y en el segundo fue campeón y ascendió. Su cara visible para la afición y los organismos oficiales es el exjugador Esteban Granero, siempre a camino entre Madrid y Marbella.