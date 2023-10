El Marbella afronta su partido en La Línea como el mejor equipo de toda la Segunda RFEF

El Marbella Fútbol Club desembarcará el próximo domingo, 22 de octubre, (17:00) en el Ciudad de La Línea para medirse a la Real Balompédica en encuentro de la octava jornada del grupo IV como el mejor equipo de toda la Segunda RFEF después de los siete primeros compromisos. La victoria in extremis de los costasoleños sobre el colista Cartagena B del pasado domingo, unida la derrota del Zamora (líder del grupo I) frente al Pontevedra (segundo clasificado) por nada menos que 0-4, dejan al conjunto marbellí como el mejor equipo de toda la cuarta categoría nacional. Además es uno de los ocho que no conoce la derrota.

El Marbella, que no hay que olvidar que es uno de los recién ascendidos que milita en el grupo IV, no ha perdido la inercia que le llevó al salto de categoría. La sorprendente decisión de poner al frente del equipo al jovencísimo Fran Bernal (32 años), que llega tras pasar por los juveniles de Kelme, UCAM, Cultural Leonesa y Real Madrid, de momento no le puede estar saliendo mejor al club. El alicantino llegó para revelar después del ascenso a Emilio Fajardo (exfutbolista de la Balona y exentrenador del Algeciras CF), ahora en el Real Jaén.

Los costasoleños suman ya 19 puntos, consecuencia de seis triunfos y un empate, el que cosechó en La Dama de Noche, en Puerto Banús, ante el Orihuela. En caso de vencer en su visita a La Línea, el actual Marbella FC, fundado en 1997 habrá firmado el mejor comienzo liguero de toda su historia.

El conjunto malagueño, en el que militan dos exjugadores de la Balona como son José Manuel Carrasco y Antonio Jesús Ramos Gato ha resuelto con triunfo sus dos únicos desplazamientos en el presente curso, en los que además no encajó un solo gol (0-1 al Estepona y 0-2 al Cádiz Mirandilla), pero hay un dato que no debe pasar desapercibido: ha jugado en casa cinco de los siete duelos que ha disputado hasta ahora.

El próximo contrincante de los albinegros se ha hecho con la condición de mejor equipo de la categoría merced a su triunfo sobre el Cartagena B con un tanto de Alberto Soto en el 92' y la sorprendente derrota del Zamora, que contaba sus partidos por victorias en la seis primeras jornadas, en las que además... no había encajado un solo gol. El conjunto castellano-leonés contaba sus partidos por victorias tras las seis primeras jornadas de liga, en las que además no había encajado un solo gol.

El conjunto marbellí no es el único que aún no conoce la derrota en la cuarta categoría del escalafón nacional, pero sí el que, entre estos, más partidos ha ganado. Tampoco han doblado la rodilla Barakaldo, Logroñés y Gernika (Grupo II), Badalona (grupo III), el Betis Deportivo de Yassin Fakir (grupo IV) y el Talavera de Connor Ruane (grupo V).

Los buenos números del Marbella le están permitiendo destacarse dentro de su grupo y ya aventaja en seis puntos a lo segundos clasificados que son Sevilla Atlético y Betis Deportivo con 13 puntos. El sexto puesto, que marcan los puestos de playoff, se queda a ocho puntos de los blanquillos. Con 11 están Antoniano (en puesto de play-off), Vélez, Racing Cartagena y Yeclano.

El Marbella FC es uno de los equipos que conocerá este martes (13:00) su rival en la primera ronda de la Copa del Rey. Su rival estará entre los conjuntos de Segunda división y de Primera RFEF que están en el bombo.