Carrasco y Gato, sangre balona para un Marbella líder

El Marbella CF asaltó el pasado domingo con su victoria sobre el Arenas de Armilla (0-2) el liderato del grupo IX de la Tercera Federación, una posición a la que llega, después de haberla perseguido mucho, cuando solo restan cinco jornadas para que finalice la competición. Los costasoleños, que enlazan seis victorias, mantienen una durísima pugna con el Real Jaén por esa plaza, que concede el ascenso directo, con el CD El Palo pendiente de un posible resbalón. En la plantilla dos jugadores a los que veneran los buenos aficionados de la Real Balompédica Linense: José Manuel Carrasco y Antonio Jesús Ramos Gato. En el banquillo otro exalbinegro, Emilio Fajardo, que como entrenador vivió sus mejores momentos en el Algeciras Club de Fútbol.

Los hinchas balonos son de alguna manera partícipes del éxito que está protagonizando el reconstruido Marbella CF, que, a la espera de su nuevo estadio, esta temporada disputa sus encuentros en las instalaciones de la Dama de Noche, en Puerto Banús. El conjunto malagueño, que en las dos próximas jornadas se jugará gran parte de su futuro, tiene sangre albinegra a través de dos jugadores que escribieron etapas muy importantes de su carrera enfundados en la guayabera del equipo de La Línea. Sin olvidar que su técnico, Emilio Fajardo, también conoció el césped del Municipal en su etapa como futbolista.

José Manuel Carrasco se incorporó al conjunto malagueño en el mercado de invierno. El central, que militó en la Balona tres temporadas, fue pieza fundamental en la plantilla albinegra que logró el ascenso a Primera RFEF en abril de 2021. Después hizo lo propio con la AD Ceuta, con la que esta misma andadura visitó el Municipal. Desde que desembarcó se ha convertido en el lugarteniente de una escuadra que en nueve jornadas ha recibido cuatro goles en nueve jornadas.

“Tenía una espinita clavada”, explica el zaguero. “Desde que me fui a los 16 años al Albacete nunca había jugado en un equipo de mi tierra, Málaga y no es que me sienta como en casa, es que estoy en casa. Conseguir un ascenso con un equipo de mi tierra era un reto y entre eso y que voy a ser padre este verano cuando me llegó la oferta en diciembre no me lo pensé”.

“Además se trata de un proyecto muy ambicioso, que al amparo de un estadio que será muy bonito aspira a crecer y a recuperar las categorías perdidas”, detalla. “Hay gente importante del fútbol detrás y la ciudad se ve que tiene ganas de disfrutar de su Marbella”.

“En el vestuario estamos convencidos de que vamos a conseguir el ascenso por ser campeones de grupo, pero si no pudiera ser, por plantilla somos candidatos a través del play-off”, sostiene.

Carrasco no deja pasar la oportunidad de referirse “a nuestra Balona” a la que ve por encima de todo como “un equipo muy bien trabajado”.

“La Balona tiene las ideas muy claras y ha llegado a la fase clave, a los diez-once últimos partidos en la posición que yo me esperaba, porque no hay que olvidar que esa Primera Federación es muy dura”, analiza. “Pero como balono lo que me tranquiliza es que hay plantilla, hay cuerpo técnico y afición para conseguir el objetivo y estoy convencido de que lo van a hacer”.

El lojeño Gato vistó durante tres años la camisola albinegra antes de poner rumbo al Lincoln de la National League de Gibraltar. Sus internadas por la banda provocaron no pocas ovaciones de la grada. A sus 36 años, después de ascender el curso pasado con el Juventud de Torremolinos, ahora persigue repetir ese logro con el Marbella, en el que es prácticamente insustituible y al que ya ha aportado dos goles.

“Estoy muy contento en Marbella, se están haciendo las cosas muy bien y por eso estamos en el liderato”, recalca el extremo granadino. “Es verdad que aún quedan cinco jornadas y nada es definitivo, pero estamos con mucha confianza”.

“Por supuesto que sigo a la Balona”, responde. “Todos sabemos que la Primera Federación es una categoría muy complicada, porque en el apartado económico hay mucha diferencia entre muchos de los clubes, pero se está manteniendo fuerte en esa pelea por mantener la categoría y haciendo las cosas como las vienen haciendo estoy seguro de que al final logrará el objetivo y a ver si llega dinero y la temporada que viene pueden hacer un proyecto aún más fuerte”.