Los balonos Lavela y Gato ascienden a Segunda RFEF con el Juventud de Torremolinos

El lateral zurdo Dani Lavela, cedido por la Real Balompédica Linense al Juventud de Torremolinos, y el exalbinegro Antonio Jesús Ramos Gato han participado este fin de semana del ascenso del conjunto malagueño a la Segunda Primera RFEF por su condición de campeón del grupo IX de Tercera RFEF cuando aún restan dos jornadas para que finalice la competición regular. El Juventud de Torremolinos sigue los pasos del Yeclano Deportivo y Recreativo de Huelva, que también han certificado ya su salto a la cuarta categoría del escalafón nacional.

El conjunto malagueño, entrenado por Ibón Pérez Arrieta supo que su ascenso se había consumado en el descanso del choque que le enfrentaba al Torredonjimeno, ya que en ese momento se produjo la derrota del Almería B a manos del Torre del Mar (1-0). Al término del primer tiempo el marcador era de 0-0, los dos equipos se desataron y después de que los locales se quedasen con diez por lesión, el Torredonjimeno venció 2-3, lo que no impidió que El Pozuelo se convirtiese en una fiesta.

Era, ya sin trascendencia alguna, la segunda derrota de los verdiblancos, que hasta entonces había firmado, además, 17 victoria y once empates.

El sampedreño Dani Lavela se sumó a la Balona el pasado verano procedente del Juventud de Torremolinos, pero el 27 de diciembre se convertía en el primer jugador en abandonar la plantilla albinegra en el mercado de invierno, para volver a su entidad de procedencia, solo que esta vez como cedido.

En ese periodo en La Línea había participado en cuatro partidos de liga, solo uno de ellos como integrannte del once inicial (en Andorra) y acumuló 90 minutos en esa competición. También tomó parte en su integridad en el duelo de la Copa Federación que la Balompédica disputó con el Córdoba. En el Juventud de Torremolinos ha participado en diez partidos, la mitad de ellos, como titular.

“Es la primera vez que vivo algo así y es complicado explicarlo con palabras, es algo muy bonito”, dice el defensa. “Estoy muy contento de haber puesto mi granito de arena y de que lo hayamos conseguido. Cuando hay un grupo tan bueno y gente tan trabajadora, los resultados acaban llegando”.

Dani Lavela afirma que no solo sigue de cerca la actualidad de la Balona, sino que siempre que los horarios se lo permiten, ve sus encuentros. “Estoy convencido de que va a conseguir el objetivo”, afirma. “Por supuesto les envío a todos los balonos el mayor ánimos del mundo”

Con respecto al futuro comenta: “La temporada que viene tengo contrato en La Línea, pero ahora lo que toca es acabar la temporada lo mejor posible aquí y disfrutar de lo que hemos conseguido”.

Gato, que además de jugar en la Balona lo hizo entre otros en el Lincoln de Gibraltar, el Cartagena y el Cádiz, ha disputado esta temporada 34 partidos, 30 de ellos como titular, y ha anotado nueve goles.

El veterano extremo, que defendió los colores de la Balona tres temporadas (entre 2016 y 2019), se confiesa “muy contento” con la experiencia en el Juventud de Torremolinos, del que destaca el “grupo humano tan bueno” que existe en el vestuario. “Parecemos una gran familia”.

“A nivel personal me he encontrado muy bien, estoy cerca de casa, que para mí es súper importante y la verdad es que me gustaría quedarme porque estoy muy a gusto, pero aún es pronto para hablar de esas cosas”, abunda.

Como sucede con Lavela, Gato no pierde de vista al equipo de La Línea. “Por supuesto que la sigo, sé que están pasando un bache complicado, que incluso tuvieron que cambiar de entrenador, pero hay que asumir que la Primera RFEF es una competición complicada”.

“A todos nos gustaría que la Balona estuviese arriba, pero lo que hay que hacer es disfrutar de la categoría”, reflexiona. “Yo estoy convencido de que va a lograr la permanencia y hay que aprender a valorar donde está, porque son muchos los clubes importantes a los que les gustaría estar ahí y no lo están. Mantenerse ya es un objetivo valioso".