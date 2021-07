Dani Lavela (Marbella –Málaga- 30/08/2000) es, según dicen los técnicos que le conocen o que le han tenido a sus órdenes, el futbooista llamado a convertirse en el gran tapado de la primera plantilla de la Balona para la temporada de su debut en la recién creada Primera RFEF. Jugador polivalente -llegó a desenvolverse como segundo punta- aunque en los últimos cursos se haya asentado en el lateral zurdo, desembarca en la centenaria entidad de La Línea decidido a dar que hablar. Los términos “ilusión”, “ilusionante” y “reto” salen de su boca una veintena de veces durante una conversación que apenas dura diez minutos y en la que contempla cada detalle, como si disfrutase de la entrevista. Le gusta el ambiente, el equipo, la ciudad… vaya que habrá pocos más felices en el vetusto vestidor del estadio Municipal.

Dani Lavela es una apuesta de futuro de la Real Balompédica Linense. Diríase que muy particularmente de su presidente, Raffaele Pandalone, que está convencido de que el lateral izquierdo tiene recorrido. El zaguero no tardó en reivindicarse en el amistoso que los albinegros disputaron en Marbella el pasado viernes ante el AFC Bournemouth de la Championship, la Segunda división inglesa. El futbolista, de 20 años, se desenvuelve con la máxima humildad y habla excelencias de todos sus compañeros, pero también advierte que viene decidido a “darlo todo” y a convencer a su técnico, Antonio Ruiz Romerito, para jugar el mayor número posible de partidos.

“Soy un jugador profundo, que se entiende bien con el balón, pero también sé que en esta categoría se me va a exigir mucho más en defensa, que me voy a encontrar con mejores rivales y a eso venido, a darlo todo y a aprender cada día”, se define el sampedreño, que espera que no le observe como “el típico sub-23” sino como un integrante más de la plantilla que llega para “poner un granito de arena”.

Lavela se forjó en la UD San Pedro, el equipo representativo de su pueblo, porque es su pueblo por mucho que administrativamente pertenezca a Marbella. De hecho “nunca” existió la posibilidad de que se enrolara en el equipo marbellí. Pasó por la cantera del Málaga, jugó con el Granada CF en la División de Honor juvenil, donde comenzó a afianzarse en su actual demarcación y la pasada campaña la arrancó en el Maracena y la terminó en el Juventud de Torremolinos, que el curso próximo militará en la Tercera RFEF.

Cuando ya había pactado (“pero no firmado”, recalca) su renovación, que incluso se había hecho pública a través de los medios locales, conoció el interés de la Real Balompédica y su presente dio un vuelco. “Hablé con el club, hice ver que para mí suponía un salto muy grande, porque esta Primera RFEF es una categoría que le apetece a todo el mundo y solo me dieron facilidades. Son muy buena gente”, comenta agradecido.

Lavela ha tenido tiempo de comprobar en su primera semana de entrenamientos a las órdenes de Romerito que el técnico exige (“eso es bueno, al final nos obliga a dar lo mejor de nosotros mismos”) y de que el ritmo de trabajo “es mucho más alto” que al que él estaba acostumbrado.

El futbolista destaca el ambiente de la caseta. “Parece que llevemos juntos mucho tiempo. Eso es muy importante. Que la gente esté todos a una ayuda a conseguir con los objetivos”, recalca.

Habla de sus compañeros sin hacer nada por evitar una cierta admiración (“es que son todos buenos, muy profesionales, de verdad”), desliza que su presunto rival más directo, Víctor Mena, es “un jugador con galones” y confiesa que está deseando que llegue el duelo que este miércoles (19:00) servirá para que la Balona 2021-22 se presente a su hinchada nada menos que ante el Cádiz de la Primera división. Un día que Lavela espera que sea solo el primero de muchos en los que pueda correr la banda del Municipal.