Antonio Jesús Ramos Rincón Gato ya no es futbolista de la Real Balompédica Linense. Pero después de tres años vistiendo la elástica albinegra tiene claro que juegue donde juegue ya se le puede considerar “un balono más”. Agradecido a la afición por el trato recibido durante las tres andaduras en las que actuó para ella se marcha con el regusto amargo de que la directiva de Raffaele Pandalone no le hiciese “siquiera una llamada telefónica” durante la temporada para conocer cuáles eran sus planes de futuro. Ahora afronta un reto interesante, en el Lincoln de Gibraltar, con al menos una eliminatoria de Champions de por medio. Pero la decisión no la tomó por cuestiones deportivas.

La salida de Gato con dirección a Lincoln fue desvelada hace más de un mes por este periódico y ratificada la pasada semana, una vez el futbolista se la confirmó al propio entrenador, Jordi Roger. Los 101 partidos con la elástica de la centenaria escuadra linense han hecho mella en el granadino.

"Siempre es complicado tomar este tipo de decisiones y sobre todo cuando te sientes querido como yo me he sentido en La Línea, pero es un algo meditado y he optado por la mejor opción para mí y para mi familia”, recalca el banda.

"Entiendo que podía seguir teniendo un papel protagonista, he jugado 36 partidos esta temporada"

Gato deja claro que se veía con fuerzas para seguir siendo útil a la Balona. “Entiendo que aún podía tener un papel protagonista la próxima temporada y la prueba es que en la que acabo de terminar he jugado 36 partidos, 35 de ellos como titular”, recuerda.

“He jugado de lateral, de carrilero, de extremo... y en todos los puestos he intentado dar el máximo y no creo que haya estado tan mal”, desliza. “Me encontré bien, físicamente también, aunque los resultados no acompañasen en el tramo final”.

“Lo que pasa es que el club no se dirigió a mí en ningún momento, soy un padre de familia y tenía que buscarme el futuro”, recalca. “Si me hubiesen llamado me hubiese encontrado en la encrucijada de tener que tomar una decisión, pero esa circunstancia no se dio, solo había una oferta y por lo tanto, la acepté”.

"Eché en falta una llamada del club para preguntarme sobre mis intenciones"

“A mí me parece que al menos una llamada telefónica por parte del club hubiese estado bien”, reivindica el lojeño. “No sé, alguien de la directiva me pudo llamar después de tres temporadas en la Balona para decirme si contaban o no conmigo, o si iban a esperar a que terminase el año... lo eché en falta”.

“Que quede claro que yo lo di todo en el campo, pero ellos han pagado religiosamente y nadie le debe nada a nadie”, desliza. “Al final las dos partes hemos cumplido, pero una llamada...”

“Yo entiendo que he rendido todas las temporadas y en esta segunda vuelta es que hemos bajado todos”, defiende. “Del primero al último y eso se ha reflejado en el campo, que hemos hecho trece puntos en toda la segunda vuelta, que es una miseria”.

Gato recuerda que sus tres temporadas en la Balompédica han acabado siendo complicados en el apartado clasificatorio. “Todos los años hacíamos unas primeras vueltas más que aceptables y después...”, analiza. “Pero yo me quedo con que durante muchos meses estuvimos peleando por cosas bonitas, hasta que nos desinflábamos”.

Gato se enorgullece al decir que desde que este medio diese a conocer su decisión de fichar en Gibraltar, ha sido objeto de múltiples muestras de afecto. “He recibido mensajes en el móvil y a través de las redes sociales de gente que me decía que le daba pena que me fuese, que me he partido la cara mientras he estado allí y eso es muy importante”.

“Mi fútbol podrá gustar más o menos, pero yo siempre he dado la cara, he corrido como el que más y eso se ha reflejado en la gente”, insiste. “Yo me siento muy querido por la afición”.

“Al final La Línea también es mi casa y seré siempre un balono más desde la distancia, porque desde el primer día que llegué me sentí muy querido y eso es de agradecer”, reflexiona.

Gato entiende que está preparado para sus nuevos retos. “Da pena dar por terminado mi paso por Segunda B e irme a otra liga, pero lo que viene ahora, con la previa de la Champions, es muy atractivo, muy emocionante y tengo ganas de afrontar ese reto”.

El extremo envía un último mensaje a través de Europa Sur a la que ha sido su hinchada durante tres largos años: “Solo puedo dar las gracias por todo lo que me han dado en este tiempo y por todos los mensajes que he recibido en los últimos días. Me siento muy querido por la mayor parte de la afición. Me voy con pena, sin embargo para nosotros el fútbol es un trabajo y cada uno tiene que mirar por sus intereses, pero que siempre animaré a la Balona esté donde esté, me convierto en un aficionado más, en uno de ellos”, concluye.