AD Ceuta: aquí unos amigos

Los dos portaron el brazalete de capitán de la Real Balompédica Linense. Uno y otro formaron parte de la plantilla que, de la mano de Antonio Calderón, selló el ascenso a la entonces llamada Primera RFEF. Y los dos regresan este domingo con la AD Ceuta al Municipal de La Línea. A la que fue su casa, de la que ambos entienden que salieron de forma precipitada y para la que solo tienen palabras de elogio. José Manuel Carrasco y Antonio González (Antoñito) representan la embajada balona en el conjunto caballa, de la que también forma parte Elías Pérez, pero una lesión de rodilla que se produjo apenas media hora después de debutar hace un par de semanas hace inviable su presencia ante los de Rafa Escobar.

José Manuel Carrasco defendió durante tres andaduras de manera intachable la guayabera de la Balompédica, así que no es extraño que sienta que está “ante un partido especial”, aunque se apresura a recalcar: “No hace falta que vaya a La Línea para acordarme. Al final la Balona fue un sitio que me marcó a nivel deportivo y personal. Un trozo de Carrasco se quedó allí y yo me llevaré un trozo de La Línea y de la Balompédica donde vaya”.

“Al final estamos hablando de un sitio en el que viví casi todas las caras del fútbol, todas las situaciones, buenas y malas, y eso hizo que me empapase más aún en la idiosincrasia del club”, abunda el zaguero.

“Quizás por eso me fui tan triste, porque hice un gran esfuerzo durante los tres años. Vivía por y para la Balona”, recuerda. “Yo no esperaba irme tan pronto, me podía haber quedado algún año más en la Balona y aunque me costó digerirlo sé que esto es fútbol y hay que aceptar las decisiones que toman los clubes y no guardo rencor a nadie, al contrario agradecido siempre a la Balona y a La Línea por el trato que recibí desde el primer día”.

El defensa duda a la hora de elegir su mejor momento como albinegro (“viví muchos”) pero al final se decanta por el ascenso. “Fue algo grande para La Línea y para el club. Aquellos últimos partidos cuando nos acercábamos al objetivo, con el ambiente que se vivía en el Municipal”.

“De todas formas hay momentos buenos en casa temporada, pero yo me quedo con la gente que rodea al club, que es el motor de aquello”, abunda. “Me alegro muchísimo siempre que le van las cosas bien, como ahora que están en el camino hacia su objetivo”.

Con respecto a los suyos, Carrasco está convencido de que el Ceuta aún tiene tiempo de reconducir su delicada situación como colista del grupo I de la Primera Federación.

“El que nos dé por muertos está muy equivocado”, advierte. “El que nos quiera ganar cada jornada tendrá que sudar sangre”.

“Lo más importante es que creemos, los números dicen que aún dependemos de nosotros para conseguir la permanencia. Nos falta ganar un partido para recuperar la confianza, porque si ves al equipo entrenar no te crees que esté donde está. Esa la rabia que tengo, que los domingos hacemos muchas cosas bien pero no obtenemos premio alguno”, lamenta.

Antoñito y su salida del club

El algecireño Antonio González Antoñito protagonizó el pasado verano una salida abrupta que enturbió su paso por el club.

El futbolista asume que durante el mercado de invierno de la pasada liga se produjeron negociaciones encaminadas a su continuidad en la entidad por tres años (“yo estaba muy a gusto y quería renovar”) pero más tarde “las condiciones no eran las que había hablado con el presi” y el acuerdo quedó en el aire.

“No sé si el cambio de entrenador tuvo algo que ver, pero al final de la temporada no se volvió a conversar sobre este asunto”, afirma. “Tengo entendido que el presidente se mosqueó porque supo que yo andaba mirando cosas en el mercado, que creo que es algo lógico cuando no tienes algo seguro, pero la verdad es que después no tuve la oportunidad de hablar con él, así que cuando apareció la oportunidad del Ceuta acepté”.

“¿Arrepentirme? En absoluto. Cuando tomo una decisión valoro muchas cosas. ¿Que podría haber sido diferente? Pues sí, pero las cosas pasan como pasan”, responde.

“Por supuesto que ésta a semana es especial, no puedo olvidar que en La Línea me trataron muy bien”, se apresura a deslizar el centrocampista. “Tengo amigos dentro y fuera del vestuario que van a quedar para toda la vida”.

Antoñito sostiene, como Carrasco, que los resultados no están haciendo justicia a un Ceuta al que derrotan “sin hacer grandes cosas” y pone como ejemplo del camino a seguir a la propia Balona. “Desde la llegada de Escobar han cambiado las cosas”.

El de Algeciras está convencido de que cuando salte al césped del Municipal será objeto de “un buen recibimiento”.

“Siempre he dicho que le estoy muy agradecido a toda la afición de la Balona por el trato que recibí desde el primer momento y no creo que haya motivos para que haya cambiado”, finaliza.