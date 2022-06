La Balona y Antoñito inician los trámites del 'divorcio'

El centrocampista Antonio González [Antoñito] no seguirá en la Real Balompédica Linense la próxima temporada, a no ser que se produzca un giro nada previsible de los acontecimientos. El club le realizó una oferta de renovación el pasado mes de febrero que el futbolista de Algeciras rechazó. Desde aquel momento no se han producido nuevos contactos, pero la directiva que encabeza Raffaele Pandalone ha decidido no volver a ofertar la continuidad al jugador, que sin embargo, se ofrece aún para llegar a un acuerdo.

La Balona y Antoñito parecen abocados a “interrumpir su relación” que diría la prensa del corazón. El fichaje más mediático de los albinegros en los últimos años, por aquello de llegar procedente del Algeciras Club de Fútbol, fue anunciado en junio de 2020, en pleno momento de efervescencia de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 (coronavirus) tiene toda la pinta de tocar a su fin. De hecho el club así lo considera, pero ya se sabe que en el fútbol reconciliaciones más complicadas se han visto.

Antoñito, que durante la andadura 2021-22 ha lucido en numerosas ocasiones el brazalete de capitán se marcharía después de haber disputado 53 partidos con los de La Línea. Veinte en la 2020-21 en la que una lesión le impidió estar a disposición de Antonio Calderón en el tramo definitivo de la competición, y 33 en la que acaba de finalizar, en la que también se perdió las últimas jornadas, en este caso solo tres, por problemas físicos.

El pasado mes de febrero la Balona realizó una oferta al centrocampista, aspecto éste en el que coinciden ambas partes. Después las versiones difieren. La Balompédica sostiene que hubo un principio de acuerdo verbal con el propio interesado pero que no se produjo la firma del contrato. El futbolista, que el documento no refleja la mejora a la que entiende que tiene derecho.

Así las cosas en el libro de ruta de la próxima campaña, la entidad no incluye el nombre de Antoñito. Y todo indica, con las salvedades que siempre existen en el fútbol, que esta decisión no tiene marcha atrás.

El jugador, que se encuentra fuera de España de vacaciones, explica su versión a requerimiento de Europa Sur: “Es cierto que en febrero estuvimos hablando para la renovación, las dos partes queríamos, me hicieron una oferta pero les pedí una mejora que creo que merecía, y el club me dijo que no me podía dar más”.

“Entonces quedamos en que lo pensara y que ya hablaríamos al final de temporada, pero desde que terminamos no hemos vuelto a hablar ni nadie me ha comentado nada”, agrega el algecireño. “Se han producido muchos cambios y no sé que pensamiento tendrán ahora mismo”.

“Yo quiero seguir, pero considero que me merezco esa mejora, hice mucho esfuerzo por estar en la Balona y quiero seguir estando”, defiende Antoñito. “Ahora mismo estoy de vacaciones fuera, pero espero que cuando llegue podamos hablar y llegar a una acuerdo”.