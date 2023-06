Fajardo se desvincula del Marbella, rival de la Balona, y entrenará al Real Jaén

El Marbella Fútbol Club, rival la próxima temporada de la Real Balompédica Linense en el grupo IV de la Segunda Federación, ha anunciado este sábado que Emilio Fajardo (exjugador del equipo de La Línea y exentrenador del Algeciras CF) no continuará en el banquillo del primer equipo a pesar de haberlo dirigido en el ascenso de categoría. Horas después se ha hecho oficial que Fajardo es el nuevo míster del Real Jaén, de la Tercera RFEF.

“El Marbella Fútbol Club y Emilio Fajardo han llegado a un acuerdo para la finalización del contrato que vinculaba a ambas partes”, advierte el Marbella en sus redes sociales. “El club agradece su trabajo y dedicación durante la temporada 22/23 y le desea la mejor de las suertes en su futuro profesional”.

Los medios costasoleños, que hacían hincapié en que el club no tenía intención de que el míster cumpliese el año que le restaba, comenta: “La entidad del Dama de Noche, que controla Best Of You, no quiere que continúe y tiene varios nombres en cartera. Ahí entra en escena David Campaña, ex del Porcuna y actual entrenador del Palo -que también ha logrado el ascenso a la misma categoría- aunque también manejan en Marbella el nombre de Arbeloa”.

El Real Jaén por su parte, anuncia: "El Real Jaén ha llegado a un acuerdo con Emilio Fajardo, para ser el entrenador de la primera plantilla esta temporada. Llega procedente del Marbella F.C, con el que ha logrado el ascenso a Seunda RFEF. En etapas anteriores, además de al Marbella FC, ha dirigido equipos en la cantera del Real Betis Balompié, y a clubs como C.D Pozoblanco, Xerez C.D o el Algeciras C.F, consiguiendo clasificaciones para payOffs y ascensos de categoría.

El acuerdo de Fajardo con el conjunto del Santo Reino era un secreto a voces desde hace días. “El tira y afloja de los últimos días ha concluido y el entrenador de Benidorm será el mejor pagado de todos los grupos de Tercera Federación”, se puede leer desde hace días en la prensa local. “A La Victoria sólo aterrizaría con un técnico de su confianza y no con todo su equipo de trabajo”.

Emilio Fajardo llegará como relevo de Manuel Chumilla, quien renunció a la oferta de renovación del Real Jaén después de que su equipo fuese apeado en la fase de ascenso a Segunda RFEF.