Balonos, en pie: se avecina visita ilustre

La Real Balompédica Linense recibe este domingo 22 de octubre (17:00) al líder no ya del grupo IV, sino de toda la Segunda RFEF, el Marbella FC. Un partido preñado de interés que solo las condiciones meteorológicas, que no parece que vayan a ser las mejores, pueden eclipsar. Uno de los innumerables atractivos lo proporciona el regreso en el conjunto visitante de dos futbolistas que vistieron la guayabera albinegra y que dejaron un extraordinario recuerdo por su juego y su compromiso en la afición de La Línea: el defensa José Manuel Carrasco y el extremo Antonio Jesús Ramos Gato. Ambos tuvieron gran protagonismo en el ascenso de los costasoleños del pasado verano.

José Manuel Carrasco se incorporó al conjunto malagueño en el mercado de invierno del pasado curso. El central, que militó en la Balona tres temporadas, fue pieza fundamental en la plantilla albinegra que logró el ascenso a Primera RFEF en abril de 2021. Después hizo lo propio con la AD Ceuta, con la que la pasada andadura ya visitó el Municipal, antes de marchase en el mercado de invierno. Desde que desembarcó en el conjunto de la Costa del Sol se erigió en pieza fundamental y ahí sigue, titular en todos y cada uno de los encuentros disputados esta temporada.

"Para mí visitar La Línea y a la Balona supone algo muy especial, muy bonito. Además llegamos en una muy buena dinámica", recalca el defensa. "No sólo se trata de que estuve tres allí, sino de todo lo que viví. Solo guardo buenos recuerdos".

"Cuando me fui de la Balona parecía que ya me tenía que retirar, y después ascendí con el Ceuta y con el Marbella y esta temporada ahí estamos, líderes", se reivindica. "Lo que hay que hacer es seguir trabajando en esta línea y en lo que se refiere al equipo, seguir alargando esta racha tan buena".

Carrasco entiende que la Balompédica tras la victoria en Cádiz sobre el Mirandilla "habrá cambiado ya la forma de ver las cosas" y vaticina "un partido muy bonito, muy disputado".

El zaguero afirma que uno de los atractivos del choque para él es poder visitar el nuevo Ciudad de La Línea. "No sé si sabré moverme, porque me va a parecer que ese ya no es el campo de nuestra Balona, el Municipal de toda la vida..." señala con nostalgia. "Será muy emotivo, estoy deseando recorrerlo y ver lo bien que ha quedado porque sé que eso le hace mucha ilusión a los balonos".

"La verdad es que no nos planteábamos en verano si íbamos a estar siete partidos sin perder, lo que quisimos fue crear un buen vestuario, formar una familia, ayudar a los que llegaban nuevos, adaptarnos rápido a un cuerpo técnico nuevo y la verdad es que todo eso lo hemos conseguido y ahí están los resultados", analiza.

Con respecto al dubitativo comienzo de la Balona, responde: "Es que ésta es una categoría muy complicada, en la que es muy difícil ganar cada partido. Y después del verano que vivió el club, con la transición que supone el cambio de propiedad y en la dirección deportiva... es normal".

"Creo que es importante que todos tengáis un poco de paciencia para que el equipo se asiente y lleguen mejores resultados", finaliza.

Gato

Por su parte el lojeño Gato vistió durante tres años la camisola albinegra (2016-2019) antes de poner rumbo al Lincoln de la entonces denominada National League de Gibraltar. Sus internadas por la banda provocaron no pocas ovaciones desde las ya inexistentes gradas del desaparecido Municipal. Convertido ya en un veterano con galones y después de ascender con el Juventud de Torremolinos, logró repetir ese logro con el Marbella, con el que, eso sí, apenas ha jugado nueve minutos y solo fue citado en las dos primeras jornadas.

El banda, que está decidido a presenciar el choque incluso si el técnico, Fran Beltrán, vuelve a dejarle fuera de la lista. Y es que desde su salida, nunca se ha cruzado con los albinegros.

"Siempre gusta volver a un sitio en el que has estado, pero a La Línea... me trataron tan bien, me sentí tan querido, jugué tantos partidos, que es muy especial", afirma el futbolista granadino. "Lo di todo siempre que me puse esa camiseta y me siento muy orgulloso de poder decirlo"

"La verdad es que nunca pensamos que íbamos a tener este comienzo de liga, pero estamos en ese momento en el que todo sale bien, en el que si hace falta cuentas con ese puntito de suerte tan necesario en determinados momentos... y ahí estamos, primeros", analiza.

"También me ha sorprendido un poco el comienzo de la Balona, pero sé que han vivido un verano de muchos cambios, que hicieron una plantilla corta y lo que realmente pasa es que falta que se asienten los cimientos y poco a poco irán saliendo las cosas".

"Es que es complicado, viniendo de un descenso de categoría, con un proyecto nuevo, con gente nueva dentro y fuera del vestuario... pero al final por equipo, por afición y por ciudad irán hacia arriba, seguro", acaba.