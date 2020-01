El técnico del CP Villarrobledo, el exbalono Jesús Castellanos, comentó tras la derrota ante la Real Balompédica Linense (1-0) que cualquier otro equipo hubiera logrado "mínimo un empate" y cree que el principal cambio de su rival en los últimos encuentros se debe a que "le da más importancia a la posesión".

"Para la Balona el resultado será justo, porque lo intentó más y jugaba en casa. Yo tenía que hacer mi partido y no renuncié a atacar. No me gusta jugar atrás, lo que no significa no estar firme en defensa. Para el encuentro que hicimos, fuera de casa, cualquier otro equipo mínimo se hubiera llevado un empate. No diré que el resultado es injusto, porque ellos lo intentaron, pero nosotros hicimos un partido para no perder", dijo el técnico.

"No podemos hablar de lo justo o injusto del resultado. Creo que hicimos un partido muy serio ante un buen rival. Veníamos de unas circunstancias atípicas, con solo 15 jugadores, pero estuvimos muy serios. En la primera parte salimos mejor y forzamos a la Balona a salir con sus centrales a base de un fútbol directo que controlamos prácticamente a la perfección. Solo tuvieron un acercamiento", comentó Castellanos sobre el encuentro.

"En la segunda parte la Balompédica lo intentó un poco más y nosotros no salíamos con claridad, pero estábamos bien armados esperando alguna contra. Veía que teníamos el partido relativamente controlado, pero al final un balón suelto de un centro blandito lateral y pasan estas cosas. Estamos en una situación en la que todo nos sale al revés y nos llevamos poca recompensa para el trabajo que hicimos", añadió el míster del Villarrobledo.

Sobre el cambio de la dinámica de la Balompédica desde la llegada de Calderón, opinó: "En el partido de ida usó mucho las contras. En casa intentó tener más el balón y hacer un fútbol de posesión, sin renunciar a las contras. Esa es la diferencia que he visto respecto a la primera jornada y en los últimos partidos. Le da más importancia a la posesión".