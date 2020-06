Tomás Sánchez y Santi Luque, en la rampa de salida de la Balona

La Real Balompédica Linense sigue trabajando en la confección de su plantilla 2020-21 y aunque el club guarda celoso silencio en torno a las negociaciones que mantiene con los que fueron jugadores de la plantilla del curso pasado todo indica que además de los nombres ya conocidos (Manu Molina, Javi Montoya), según la información a la que ha tenido acceso este diario hay al menos otros dos que están llamados a no no renovar y, por ende, a no vestir los colores del conjunto albinegro en su décima andadura consecutiva en Segunda división B: el lateral Tomás Sánchez y el banda Santi Luque.

La Balona se renueva. Tras confirmar la renovación de Sergio Rodríguez, Mikel Fernández y Pito Camacho e incluso prorrogar el contrato del meta Nacho Miras, cuerpo técnico y directiva trabajan intensamente en algunas renovaciones, mientras que hay casos en los que, por diferencias económicas o de proyecto, ya existe el convencimiento en ambas partes de que determinados futbolistas no seguirán en la caseta del Municipal, al tiempo que la entidad empieza a buscarle relevo.

Uno de los casos es el del algecireño Tomás Sánchez, que llegó el pasado verano procedente de El Ejido y que a pesar de haber disputado 26 de los 28 partidos de liga, todos ellos al completo, no ha llegado a un acuerdo con el club.

Salvo que los acontecimientos den un giro de 180 grados, porque ya se sabe que en el fútbol nada es definitivo hasta que no hay un contrato por medio, su salida de la entidad se puede considerar un hecho. El defensor ha cambiado recientemente de representante.

Otro de los nombres en los que la renuncia ya es casi oficial es el de Santi Luque. El extremo llegó en el mercado de invierno después de un pequeño parón ya que procedía del Guaraní de Paraguay y su competición había finalizado semanas antes. Llegó a disputar ocho partidos con los albinegros hasta que la crisis sanitaria generada por el Covid-19 (coronavirus) obligó a detener la competición.

La Balompédica finalizó la temporada con ocho jugadores con contrato en vigor: Nacho Mirás (portero); Carrasco, Fabrizio Danese (defensas), Moussa, Bandaogo, Koroma, Igor Martínez (centrocampistas), Luis Alcalde y Javi Forján (delanteros).

Posteriormente el club ha hecho oficial la renovación de Sergio Rodríguez y Mikel Fernández y el fichaje de Antoñito, procedente del Algeciras Club de Fútbol.

A estos nombres hay que sumar, a la espera de la decisión que pueda tomar la entidad, los de Kaya (cedido al Córdoba B), Seidú (Villanovense) y Sidibé (UD Los Barrios).