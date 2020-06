La Real Balompédica Linense ha hecho oficial este martes la renovación del defensa central Mikel Fernández, que se incorporó a la displina albinegra el pasado mercado de invierno como relevo de Álvaro Vega y que prolonga su contrato hasta junio de 2021. El futbolista asegura que apenas se ha pensado la oferta del club porque está “muy a gusto en la Balona y en La Línea” y porque tiene la certeza de que, como sostiene su entrenador, Antonio Calderón, los de La Línea tendrán un equipo muy competitivo el próximo curso, en el que militarán de nuevo en la Segunda división B.

La Balona sigue poniendo los pilares de su próxima plantilla desde la defensa. Hora después de anunciar la continuidad del capitán Sergio Rodríguez, este martes hace lo propio con Mikel Fernández, quien se une en el centro de la retaguardia a otro de los capitanes, Carrasco, y al italiano Fabrizio Danese, ambos con contrato en vigor para la próxima andadura.

En el comunicado, la Balompédica subraya la "contundencia, control del juego aéreo y buen trato de balón" del futbolista renovado.

Mikel Fernández Sanz (Bilbao, 20 de enero de 1993) es un central de 186 centímetros que, con los que ha jugado como albinegro, acumula 129 partidos en Segunda B, ya que después de pasar por la cantera del Bilbao militó en Toledo, Lorca FC, Lleida, Racing de Ferrol, Osasuna Promesas y Leioa.

Llegó a la Balona en enero, procedente de las selecciones AFE y llegó a disputar cuatro encuentros, el primero de ellos para anotar el gol del triunfo sobre el Atlético Sanluqueño, pero justo cuando se había hecho con un puesto en el centro de la retaguardia la competición quedó interrumpida como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

"Será una temporada muy importante para la Balona, hay mucho en juego"

“La mayoría de los jugadores que estábamos en el vestuario nos quedamos con ganas de seguir la temporada pasada, cuando se detuvo”, explica el defensa. “Eso sumado al buen grupo, al buen ambiente de la caseta y a que se está muy a gusto en la ciudad… pues la verdad es que no me lo he pensado mucho”.

“Hay muchas incertidumbres, pero desde que la directiva anunció la renovación del míster nos podemos oler cuál es la idea, que no es otra que tener un equipo competitivo”, agrega. “Va a ser una temporada muy importante para la Balona, una liga muy peculiar y hay mucho en juego”.

A título personal, Mikel Fernéndez entiende que tanto él como el bloque estaban “con muy buenas sensaciones” cuando la competición quedó interrumpida. “Yo creo que aún tenéis que ver al mejor Mikel” se compromete.