La Real Balompédica Linense ya tiene a Pito Camacho atado para la próxima temporada. El club ha hecho oficial este miércoles la renovación del punta, que se confiesa feliz y que se ha auto-investido del papel de embajador de La Línea, una ciudad, recalca “maravillosa en la que se vive espectacular”. Un lugar al que quiere corresponder al cariño que le ha brindado “con muchos goles”.

Jesús Camacho [Pito Camacho para los futboleros] quería seguir una temporada más en la Balona. La Balona quería que Pito Camacho continuase en su vestuario. Y aunque “el italiano es durillo”, según explica el futbolista en referencia al presidente, Raffaele Pandalone, el acuerdo estaba cerrado desde hace una semana. “Pero ahí andábamos, dando vueltas al contrato, que al final no sé muy bien ni lo que he firmado”, bromea el punta para justificar que se fuese aplazado hasta este miércoles el anuncio oficial de su renovación, desvelada por Europa Sur el pasado día 14.

“Estoy muy contento, de verdad, tenía muchas ganas de seguir en la Balona, porque me siento muy a gusto”, asegura el futbolista, que subraya que la negociación ha sido más complicado de lo que él esperaba. “Al final como los dos queríamos, los dos hemos hecho un esfuerzo y hemos llegado a un punto intermedio”.

“Yo soy consciente de que éste es un verano difícil, diferente a los anteriores”, en referencia a la incertidumbre creada por la crisis sanitaria generada por el Covid-19 sobre el futuro de la Segunda B.

“Pero cuando tomas una decisión como ésta no solo se trata del dinero, sino de lo que va a rodear al equipo y yo confío mucho en la directiva y en el míster, sé que van a hacer un proyecto ambicioso, para pelear por lo más alto”, subraya Pito Camacho.

“La renovación del míster [Antonio Calderón] ya fue un buen síntoma, porque luego el fútbol decidirá, pero está claro que él no se ha quedado para acabar en décima posición, así que ya sabemos que se va a hacer un proyecto bueno, que la Balona pretende quedar lo más arriba posible”, recalca.

Preguntado por su primera andadura en la Balona, la que acaba de finalizar con cinco goles en 19 partidos y 1.493 minutos sobre el terreno de juego, responde: “La lesión que sufrí en pretemporada, en el partido con el Europa, hizo que reapareciesen todos los recuerdos, los fantasmas de la lesión del cruzado [la que le había impedido jugar toda la andadura precedente] pero soy una persona positiva, nunca me vengo abajo y sabía que la única forma de responder era con trabajo”.

“Poco a poco fue mejorando, hasta que estuve en forma y entonces disfruté mucho, entiendo que estaba a muy buen nivel, que le daba al equipo lo que necesitaba en cada momento y no puedo decir que el balance sea de diez, pero sí creo que ha sido un muy buen año”, reflexiona el atacante, de 30 años.

"Hablan mal de La Línea delante mía y me revuelvo"

Una de las circunstancias que han llevado a Pito Camacho a renovar en la Balona ha sido que se siente “querido por la afición” algo que, recalca, es “mutuo”.

“Estoy encantado en La Línea, me han tratado muy bien y en todo momento he estado muy bien”, repite. “A mí me pasa ya como a los que son nacidos en La Línea, que hablan mal de la ciudad delante de mí y me revuelvo”.

“Al que lo dice le garantizo que no tiene ni idea de lo que es esta ciudad”, sostiene. “Por desgracia La Línea tiene la fama que tiene, pero es un sitio maravilloso, en el que se vive de manera espectacular y donde la gente te trata muy bien”.