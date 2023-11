La Real Balompédica persigue este domingo (17:00) en Lepe su cuarta semana consecutiva sin conocer la derrota. Los linenses comenzaron la jornada empatada a puntos con el play-off y con uno solo de renta sobre la plaza de promoción del grupo IV de la Segunda Federación. Es decir, justo en el cruce de caminos, así que una victoria supondría el espaldarazo definitivo antes de recibir el próximo domingo día 12 (17:00) en el Ciudad de La Línea al segundo clasificado, Sevilla Atlético. Rodri Gea regresa a la convocatoria (presumiblemente al banquillo) y la misma, por ende, queda conformada por 18 jugadores, todos ellos de la primera plantilla. Son bajas Javi Fernández y el tarifeño Pepe Greciano.

La Balona afronta en Lepe un partido trampa en toda regla. Ante un rival que no ha ganado en casa, que está afincado en la penúltima plaza y que tiene serios problemas para hacer gol. Podría parecer una perita en dulce, pero los aurinegros ya demostraron tanto la pasada jornada en su visita al Mirandilla como el miércoles en su duelo copero con el Girona, duelos ambos en los que cayeron derrotados por la mínima, que compiten a un nivel superior al que señalan sus números.

Ficha técnica San Roque de Lepe: Gato Romero; Iván Robles, Pablo Becken, Jesús Rueda, Carlos Becken (Antonio López), Fran Ávila; Fran López, Kevin Bautista, Diego Guti (Camacho); Víctor Barroso (Jacobo) y Mizzian. Real Balompédica: Facundo Ackerman; Miguel Cera, Jorge Morcillo, Diego Jiménez, Nani; Santi Jara, Dani Santafé, Javi Pérez, Fran Carbià; Joao Pedro y Aridane Santana. Árbitro: Jayro Muñoz García (Navalmoral de la Mata -Cáceres-). No ha dirigido partido alguno a la Balona y si dos a los leperos, que firmaron en esos duelos un triunfo como local y una derrota como visitante. Hora: 17:00 (Décima jornada en el grupo IV de la Segunda Federación. No se ofrece por televisión). Estadio: Ciudad de Lepe. Antecedentes: La Balompédica regresa a Lepe, donde no jugaba desde el primer día de noviembre de 2015, en un partido que finalizó con empate a dos goles. En total ha acudido a ese escenario en diez ocasiones, cinco en Tercera y otras tantas en Segunda B. El balance es de cuatro victorias locales, tres albinegras y tres empates.

Por si fuese poco tanto su técnico, el exjugador del Algeciras CF Juanma Pavón, como el también exalbirrojo Gato Romero han subrayado durante la semana la importancia de este partido, al que el míster se refiere como “el más importante” de la presente temporada.

Los albinegros llegan en un momento de bonanza. Después de tres jornadas sin perder y con la autoestima restañada después de un comienzo convulso. El vestuario emana la sensación de saber que, a pesar de la buena racha, no espera un duelo sencillo.

En la relación de viajeros de los albinegros solo hay una novedad con respecto a la pasada semana: regresa el meta Rodri Gea, una vez superados sus problemas físicos y, por lo tanto, el meta juvenil Álex Orozco no se desplaza. Por lo tanto son bajas los aún inéditos Javi Fernández y Pepe Greciano.

En cuanto al once, a pesar de que el equipo viene de ceder un empate en casa, no se antoja que haya muchas novedades, a no ser que haya algún contratiempo físico que no haya sido desvelado. Está por ver si, debido a que el San Roque de Lepe utiliza ese sistema, Mere modifica el dibujo para jugar con tres centrales o mantiene el tradicional 1-4-4-1. En cualquier caso, todo indica que la modificación no implica cambios de nombres.

Mere subraya que después de sumar siete de los últimos nueve puntos por los que ha litigado, el vestuario afronta este encuentro “con mucha ilusión”.

“En las tres últimas jornadas casi no hemos encajado gol y es una noticia muy positiva para un equipo que quiere hacer cosas importantes”, recalcó. “Anhelamos en ganar los tres puntos en Lepe porque nos dejarían en una disposición buena para afrontar el partido de la próxima semana ante el Sevilla Atlético’.

El entrenador de los albinegros entiende que el buen nivel ofrecido por el San Roque de Lepe en su duelo copero del miércoles ante el Girona ha servido para alertar del potencial del rival tanto a su vestuario como a su entorno. “Me pareció muy bien que hiciera tan buen partido y que estuvieran cerca de ganar porque nos ahorra un discurso que igual era necesario para evitar confianzas por su trayectoria en la Liga. Ha quedado demostrado que le puede ganar a cualquiera”.

"El San Roque tienen un buen entrenador”, dijo en referencia Juanma Pavón, al que, entonces como centrocampista, tuvo a sus órdenes a comienzos de siglo en el Rácing Portuense. “Tiene un buen equipo, con sus cosas buenas y menos buenas, pero nosotros estamos obligados a ofrecer nuestra mejor versión para sumar por cuarta jornada consecutiva”.

Mere pasó de puntillas sobre el estado del terreno de juego del Ciudad de Lepe, muy dañado por la tromba de agua que apenas hace dos semanas asoló la provincia de Huelva. “Si está mejor, bienvenido sea. Y si no, a competir con lo que nos encontremos. No soy entrenador de buscar excusas con esos factores, hay que competir con lo que nos encontremos, que además será igual para ambos bandos”.