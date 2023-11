El San Roque de Lepe aspira a trasladar a la liga su espíritu copero

El San Roque de Lepe afronta el encuentro de este domingo (17:00) con la Real Balompédica con el objetivo de trasladar a los duelos del grupo IV de la Segunda Federación el espíritu que está demostrando en las competiciones por eliminatorias. Ya sea en Copa Federación, como en Copa del Rey, el equipo lepero ofrece una imagen y obtiene unos resultados que hasta el momento no está registrando en la competición liguera. Los de casa llegan a esta décima jornada en puestos de descenso, con una sola baja -la de larga duración del atacante Seth Airam- con posibles novedades en el once y con el buen sabor de boca que dejó su duelo copero del miércoles con el líder de Primera, el Girona FC, a pesar de la derrota in extremis 1-2.

Hasta el momento el San Roque de Lepe no ha ganado ningún partido como local ya que su única victoria liguera fue en su visita al Manchego Ciudad Real. Ante su público firma tres empates y una derrota, a manos del Estepona. Por el contrario en los duelos de la Copa Federación el equipo de Juan Manuel Pavón derrotó al Ciudad de Murcia, Villafranca y Torre del Mar, también es verdad que en los dos primeros casos tuvo que llegar a la prórroga para conseguir el triunfo, y en el partido de Copa del Rey no logró la victoria, aunque la imagen mostrada dejó traslucir que este equipo es capaz de jugar mucho mejor de lo que lo ha hecho hasta ahora.

Las urgencias comienzan a pegar a la puerta del vestuario aurinegro. No en vano el equipo es penúltimo, está a cinco puntos de las plazas de salvación y viene de enlazar tres derrotas (dos en liga y una en Copa del Rey). El vestuario se conjura para revertir una situación que o encuentro freno pronto o puede volverse casi insalvable.

Los siete goles anotados en las nueve jornadas precedentes (sólo tres equipos del grupo acreditan peores números en ese apartado) lastran a un conjunto que en defensa no acredita malas cifras.

A pesar del posible cansancio por el partido ante el Girona, en el once inicial que presente Juanma Pavón (ex jugador del Algeciras CF) ante el equipo de La Línea es muy probable que estén jugadores que destacaron en ese partido, como los hermanos Becken en la defensa, Kevin Bautista en el centro del campo, más liberado para sumarse a zona de ataque cuando juega acompañado por Fran López y Diego Guti, y arriba Mizzian, que está demostrando en los últimos partidos sus grandes condiciones de goleador.

En la plantilla visitante llegan futbolistas como Diego Jiménez, Morcillo y Miguel Cera, todos ellos con pasado en el Recreativo de Huelva y que además el pasado verano sonaron como posibles fichajes del propio San Roque.

Pavón sostiene que el de este domingo es el partido “más importante” de lo que va de temporada y se deshace en elogios para el míster visitante, Baldomero Hermoso Mere, que era segundo de José Luis Burgueña en el Rácing Portuense cuando el actual preparador aurinegro actuaba aún como centrocampista. “Es un buen entrenador, un buen tipo y, como ya hizo en otros clubes, completará en La Línea una buena labor”.

El entrenador del San Roque insiste en que la Balona merece más puntos de los que acredita y subraya la necesidad que tienen los suyos de ofrecer un triunfo a una afición que aún no le ha visto ganar en el torneo de la regularidad. “Se lo merecen”, señala con rotundidad.

