La Real Balompédica Linense no se resiste. La directiva que encabeza Raffaele Pandalone ha dado un paso adelante en las negociaciones que mantiene con el delantero Juanto Ortuño, que el curso pasado militó en el Lleida y lo que hace apenas una semana parecía una contratación imposible es ahora, cuando menos, factible. Las diferencias que se estrechan no son solo de índole económico. Es más, éstas no son las más importante.

Formar una plantilla que parte con apenas media docena de integrantes no es fácil. Hacerlo cuando aún están en competición equipos que una vez finalicen sus liguillas, sobre todo si no lo hacen con éxito, se lanzarán al mercado con ofertas sustanciosas aún menos. Faltan quince días para que el mensaje “hay que esperar” empiece a pasar a mejor vida.

La Balona ha tendido sus redes a un buen número de futbolistas. Algunos nombres ya han salido a la luz (Tomás Sánchez, Xisco Hernández, Jesús Muñoz, Mawi, Édgar González...) otros no han trascendido y algunos más (Antonio Caballero, Cidoncha...) se han vinculado al equipo de La Línea sin que de momento parezca que estén realmente en la agenda de los que los albinegros quieren unir a su causa.

En las negociaciones (incesantes) que el club mantiene se han producido dos modificaciones notables en las últimas horas, según fuentes cercanas a la negociación a las que ha tenido acceso Europa Sur.

La contratación del lateral diestro del Cornellá Pere Martínez está cada vez más cerca

Por un lado, la posible incorporación del lateral del Cornellá Pere Martínez está prácticamente ultimada. Como sucede en el caso de Édgar González el zaguero quiere volver a trabajar a las órdenes de Jordi Roger y éste pretende contar con jugadores que le llevaron en el conjunto catalán a acariciar el ascenso de categoría.

Con todo, de la cercanía entre Pere Martínez y la Balona apenas hubo dudas, pero bien diferente es el caso de Juanto Ortuño. Su fichaje por la Real Balompédica había entrado en punto muerto y el club ha lanzado un órdago para contratarle.

Lo curioso del caso -siempre desde el criterio de las fuentes consultadas por este diario, ajenas a la Balompédica- es que las diferencias entre el centrodelantero y la entidad no están tan lejanas en el apartado económica (serían muy salvables). La realidad es que el ariete, que esta temporada ha anotado 14 goles con el Lleida quiere garantizarse -en la medida que eso es posible- que Roger contará con un equipo competitivo, que aspire realmente a acabar entre los cuatro primeros. Y de eso es de lo que están intentando convencerle con datos objetivos.

El central José Manuel Carrasco ya deslizó con motivo de su renovación que uno de los motivos que le habían llevado a continuar en la caseta del Municipal es que el club le había hecho llegar que confecciona “un proyecto muy ilusionante” para la próxima andadura.