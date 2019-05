Ismael Chico ya ha cerrado su primera operación como Director Deportivo de la Real Balompédica. El equipo albinegro ha hecho pública esta miércoles la primera renovación entre aquellos jugadores que no tenían contrato en vigor de cara a la próxima campaña, la del defensa malagueño José Manuel Carrasco. El zaguero confiesa abiertamente que se siente “un afortunado” por poder seguir defendiendo la camiseta de la centenaria entidad de La Línea, ya que el club le ha hecho llegar que confecciona “un proyecto muy ilusionante” para la próxima andadura.

Carrasco seguirá en la Real Balompédica. Europa Sur ya desveló el pasado día 13 que el central era el principal objetivo del club –si no el único- en lo que a renovaciones se refiere. Las negociaciones entre el jugador y el club, la primera operación en la que tomó parte Ismael Chico como directivo, se cerraron la pasada semana en apenas unos minutos. Básicamente las dos partes querían llegar a un acuerdo y no encontraron obstáculo.

Con esta renovación y a la espera de lo que pueda suceder con el futuro de Javi Montoya y Pirulo, la Balona 2019/2020 ya cuenta con media docena de integrantes: los dos ya mencionados, Sergio Rodríguez, Joe, Kibamba y el propio Carrasco.

El antequerano, de 31 años, llegó a la Balompédica el pasado verano procedente del Ontinyent C.F. ha participado esta temporada en 31 partidos, todos ellos como titular. Ha visto once cartulinas amarillas, una roja (en la visita al Atlético Malagueño) -la única vez que abandonó un partido una vez iniciado- y no ha marcado.

"Me siento un afortunado por poder seguir, volveremos a hacer una Balona grande"

“Viendo el plan que me han explicado que tiene el club de cara a la temporada que viene tengo que confesar que me siento un afortunado de poder seguir en la Balona un año más”, asegura el defensa, que hace suyo el mensaje de ambición que hizo público el martes el presidente, Raffaele Pandalone, en rueda de prensa.

“Estoy muy contento, muy ilusionado sobre todo después de venir lo que el club propone”, insiste el defensor, que asume que las negociaciones tuvieron casi un carácter simbólico. “Fue todo muy rápido, no había nada que discutir, el club quería contar conmigo y yo quería seguir”.

Carrasco, que recientemente confesó que se sentía avergonzado por el tramo final de la temporada que estaba protagonizando su equipo, explica: “El martes cuando me despedía del míster se lo dije, que habíamos acabado con muy malas sensaciones, pero ya tengo ganas de empezar otra vez”.

“A pesar de lo que ha sucedido al final, partimos de cero y con muchas ganas de volver a hacer una Balona grande, de conseguir algo bonito, que nuestra afición se lo merece”, recalca Carrasco.

El malagueño volverá a coincidir, salvo sorpresa, con buena parte de los compañeros de retaguardia que hicieron posible que la Balona llegase a diciembre estableciese records a nivel internacional: “Hay que dejar claro que eso no sucedía solo gracias a los que hemos nombrado, sino de todos, sino de los once que estábamos en el campo, que corríamos y nos sacrificábamos, lo que sucede es que es cierto que cuando un equipo no encaja goles se suele poner el foco en la parte de atrás”, concluye.