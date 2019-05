El vestuario de la Real Balompédica Linense no está precisamente orgulloso de la marcha del equipo en los dos últimos meses, en los que ha enlazado seis derrotas y siete jornadas sin vencer. Más bien todo lo contrario, tiene un sentimiento muy similar al de su hinchada. Mitad impotencia mitad incredulidad. El experimentado defensor José Manuel Carrasco no se corta y expresa un sentir personal que, asume, es extensible a muchos de sus compañeros: “Personalmente me da vergüenza, me siento avergonzado”, dice con rotundidad extrema al referirse a la racha, que iguala la peor de la entidad de La Línea en veintidós campañas en Segunda división B.

El zaguero admite que es “incapaz de encontrar” explicaciones a lo que ha sucedido con el equipo desde que arrancó 2019. “No sé cómo no hemos sido capaces no ya de ganar, sino siquiera empatar un partido de los últimos seis”, reconoce.

“Nosotros hablamos mucho en el vestuario, con el cuerpo técnico, le hemos dado mil vueltas a la cabeza, pero no soy capaz de encontrar una explicación para decir estamos perdiendo por esto o por lo otro”, agrega. “Somos los mismos jugadores, hicimos una primera vuelta muy buena y sin embargo en la segunda tenemos números de descenso y no lo entiendo”.

“Están siendo unas semanas muy duras, a nosotros nos afecta muchísimo no ganar, y además creo que el equipo no se ha merecido seis derrotas consecutivas, pero la única explicación es que esto es fútbol, no hay otra”, recalca.

Carrasco , en declaraciones a Álvaro Gallardo en Ser Deportivos de Radio Algeciras, resta importancia al hecho de que “cuerpo técnico o club” hayan decidido que esta semana no haya jornada de descanso. “A fin de cuentas somos trabajadores y tenemos que estar disponibles”, desliza.

“No hay que ponerle peros al trabajo, hay que hacer un esfuerzo y el domingo salir a muerte, con los cinco sentidos, aunque sea por nosotros, por el club, el cuerpo técnico y por la afición, que tampoco se merece esta dinámica en la que estamos inmersos”.