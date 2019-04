La Real Balompédica Linense encadenó el pasado domingo en el Nuevo Colombino de Huelva (1-0) su quinta derrota consecutiva. Algo que no sucedía, al menos en Segunda B, desde 1984, cuando enlazó hasta seis reveses en un tramo muy similar al actual de la competición. Treinta y cinco años han tenido que pasar para que la histórica entidad de La Línea protagonice una racha similar. Hace tanto que entonces las victorias solo sumaban dos puntos.

No es que no existiese el WhatsApp para comentarlo con los amigos y en los grupos de padres de colegio. Es que en aquel momento Motorola acaba de lanzar su primer móvil de uso comercial, el DynaTAC 8000X, aquel que se quedaba literalmente de pie y al que era necesario sacarle la antena en cada llamada para oír medianamente bien. Solo estaba disponible en Estados Unidos. El uso de la telefonía en España, con la implantación de la pionera Moviline, tardaría aún casi una década.

De las redes sociales mejor no hablar. Internet también estaba en periodo de gestación y aún habría que esperar poco menos que diez años para sufrir aquella situación de la que muchos de los lectores no tienen ni recuerdo, cuando cada llamada cortaba la conexión a la red de redes en los domicilios. Lo que dio lugar a no poco conflictos familiares.

Seat lanzaba el modelo Ibiza y Madonna sonaba en sus revolucionarios walkmans

Los más jóvenes, que soñaban con conducir un Seat Ibiza que era el último grito en el mercado, fardaban paseando e incluso haciendo footing (nada de running) con sus walkmans en cuyas cassettes -las utilizadas para hacer grabaciones piratas casi todas de la marca TDK- empezaban a escucharse canciones que acabarían por hacerse legendarias, como Lobo Hombre en París de La Unión, Una de Dos, de Luis Eduardo Aute o Radio Ga Ga de Queen, mientras Madonna protagonizaba alguna de sus giras más icónicas. En Luxemburgo, la canción Diggiloo diggiley de los hermanos Herreys, ganó para Suecia la XXIX Edición del Festival de Eurovisión.

En opinión de muchos se trató de uno de los años mágicos del cine estadounidense. No es de extrañar, en 1984 aterrizaban en las carteleras Cazafantasmas, Karate Kid, Gremlins, Indiana Jones y el templo maldito, Terminator, Conan el destructor, Desaparecido en combate, Los chicos del maíz, Loca academia de policía, Amanecer rojo, Superdetective en Hollywood, La historia interminable, Dune, Pesadilla en Elm Street, Splash, La mujer de rojo…

Pues cuando que sucedía todo eso la Balona estaba perdiendo por última vez cinco partidos seguidos. La mayoría de los integrantes de la actual plantilla y cuerpo técnico no habían nacido y los pocos que lo habían hecho, no habían recibido la primera comunión.

La Balompédica, que vivía su primera temporada en Segunda B después de lograr el ascenso en el estadio Ipurúa de Éibar y que fue eliminada por el Real Betis en la segunda ronda de la Copa, militaba en el segundo de los dos grupos de la categoría, con rivales como Xerez Deportivo, Alcoyano, Parla Aragón, Zamora, Hospitalet, Córdoba, Ibiza…

En la jornada 26 el conjunto albinegro derrotó 2-1 al Poblense. Y según desvela @Balonadatos ahí comenzó su peor racha hasta la actual. Perdió en Ibiza (2-0), Albacete (4-3), en La Línea ante el Real Jaén (1-2), en Lorca (1-0), en el Municipal ante el Calvo Sotelo de Puertollano (1-2) y en Alcalá (3-2).

La sangría se cortó en la jornada 33 con un empate en casa ante el Hospitalet (es decir, se prolongaría a siete el número de jornadas sin vencer, por seis de la actual) y una semana después los albinegros vencieron 0-3 al Alcoyano.

Aquella temporada finalizó con la tan recordada primera huelga de futbolistas. La Balona se presentó en Ceuta, cuyos futbolistas no secundaron la movilización, y perdió 8-0. A pesar de todo, el equipo de La Línea logró la permanencia con 35 puntos (que en el actual sistema de puntuación serían 49) en la decimoquinta posición.

De aquella plantilla, comandada por Enrique Alés con el asesoramiento del inolvidable Manuel Sánchez Rivera Manolín El Bola, formaban parte, entre otros, Pedro Clavijo, Diego Tinajero, Abolacio, Eliseo Garrido, Charlo, Grande, Lorant, Borrell, Varela, Agustín Rojas, Argimiro Márquez, el recientemente homenajeado Paquito, Juan Manuel Quirós, Iñaky, Lorenzo, Torremocha, Noly, Pirri, Bautista, Pedro Almenara, Curro, Eduardo Lameira y llegaron a debutar canteranos como Navarrete o Chichi Ordóñez, hasta el curso pasado integrante del cuerpo técnico albinegro.