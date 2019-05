El entrenador de la Balona, Jordi Roger, ha determinado que su equipo no goce de jornada de descanso en la semana que hoy comienza y fijó a las 9:00 –el horario habitualmente reservado solo para los sábados– la sesión de este domingo. El entrenador hizo pública ambas decisiones al término del encuentro del sábado ante el Recreativo de Granada, en el que su equipo fue doblegado (3-2).

La derrota cosechada por la Real Balompédica Linense en el Nuevo Los Cármenes el pasado sábado a manos del Recreativo de Granada (3-2) –que se traduce en el sexto revés consecutivo y la séptima jornada sin vencer– ha dejado secuelas en el equipo de La Línea. Más que el resultado, lo que ha hecho reaccionar al entrenador, Jordi Roger, ha sido la pésima imagen que durante los primeros 80 minutos ofreció su equipo, algo que le llevó a pedir perdón a la afición en la rueda de prensa posterior a la contienda. La primera consecuencia de todo lo sucedido en la Ciudad de la Alhambra es que la primera plantilla albinegra no gozará esta semana de jornada de descanso y que el entrenamiento de recuperación del domingo arrancó a las nueve de la mañana, con lo que los jugadores debieron estar en el Municipal a las 8:30.

Jordi Roger no quiere oir hablar de la palabra “castigo”. Sencillamente no le gusta. El técnico catalán se limita a decir que si los resultados no llegan “hay que trabajar más” para reconducir la situación. Ya sucedió algo muy similar, eso sí entonces exhortado por el presidente Raffaele Pandalone, tras el revés de los de La Línea en la Ciudad Deportiva de Nervión a manos del Sevilla Atlético.

El entrenamiento de este domingo estaba previsto antes del encuentro en Granada. La plantilla iba a llevar a cabo la habitual sesión de recuperación, algo más intensa para los que no participan en el choque, e iba a disfrutar del lunes de descanso. Tras el resultado -y la imagen- en suelo nazarí Roger comunicó a sus futbolistas que el trabajo arrancaría a las 9:00. El mismo horario, también es cierto, fijada para todos los entrenamientos de los sábados desde que comenzó la competición.

El equipo de La Línea debe hacer frente aún a dos compromisos. El primero, el próximo domingo en casa a manos del Don Benito envuelto en la dramática pelea por la salvación y despedirá la competición en Cartagena, donde los departamentales, que este domingo han sellado su presencia en el play-off, es muy probable que incluso opten al título de campeón del grupo IV de Segunda B.

Es comprensible que sea complicado que los linenses, que nada se juegan, alcancen el nivel de implicación de sus adversarios, pero el entrenador requiere que, al menos, mantenga el nivel competitivo exhibido en Huelva ante el Recre y no la sensación de dejadez del duelo ante el filial granadino.