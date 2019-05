El entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, expresó su "disgusto" tras la derrota en el Nuevo Los Cármenes ante el Recreativo Granada. "Cuando vienes y no compites contra un equipo que se juega la vida te pasa esto. Quiero pedir perdón a nuestra afición porque no estuvimos a la altura", declaró.

"Todavía no sé a lo que vinimos. Nuestros seguidores no se merecen lo que vimos sobre el campo. Parece que tengo algún jugador que está pensando ya en las vacaciones, en su futuro y no en el equipo. Así nos va como nos va", aseguró.

"Cuando no compites te pasa lo que te pasa y aún así hicimos dos goles. Lo único que me sale decir en estos momentos es pedir perdón a nuestra afición. En el Nuevo Colombino hace una semana me fui contento con la actitud del equipo y no nos merecimos perder, pero ya digo que hay alguno que piensa más en su futuro y aún se debe a la Balona", reiteró.