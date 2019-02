Pandalone reclama una mejor actitud a los jugadores

El presidente de la Real Balompédica, Raffaele Pandalone, envió este domingo un mensaje inequívoco a su plantilla después de que el equipo albinegro perdiese en Sevilla a manos del filial nervionense. “Ya no me valen más excusas, hay que ponerle más huevos”, dijo con rotundidad.

“No digo que sea fácil, pero algo hay que hacer, ya no me vale domingo tras domingo comentar que si merecíamos el empate... ya llevamos varios partidos que la cosa no me está gustando y creo que ha llegado el momento de dar un cambio táctico y el míster seguramente tendrá que trabajar algo más”, recalcó.

“Ya no me vale que me diga que jugamos un buen partido”, insistió en declaraciones a Corazón Blanquinegro, de Radio Joven. “No es el momento de hablar, es el momento de sacar los huevos. La boca no vale nada, hay que demostrarlo en el campo”.

“No sé qué es lo que hay que hacer si es a nivel técnico o a nivel mental, ése no es mi trabajo, está en las manos del míster y del cuerpo técnico al que tanto estimo, pero yo lo que veo es que hemos cambiado de actitud”, reflexionó.

“Hemos perdido esa actitud que siempre hemos dicho que tenía que tener la Balona y esto hay que sacarlo adelante sí o sí, que espabilen porque hay que recuperar lo que teníamos antes”, advirtió al vestuario. “No me vale escuchar otra vez que teníamos que empatar pero perdemos”.

“Desde la banda no metemos un centro, no aprovechamos las faltas y ellos tienen una en la segunda parte y con la calidad que tienen la meten y ésa la diferencia en el fútbol”, continuó.

El presidente albinegro refrendó la hipótesis manejada la pasada semana por este periódico en la crónica del encuentro entre su equipo y el Melilla y que el entrenador, Jordi Roger, discutió en su comparecencia ante los medios previa al duelo con el Sevilla Atlético: “Sabemos que tenemos menos calidad que los demás y que lo que marcaba la diferencia era la actitud y hay que hacer algo porque quiero por lo menos una reacción”, clamó.

“No quiero que se hable del presupuesto del Cartagena, del UCAM Murcia, del Melilla... quiero ver los huevos en el campo”, volvió a repetir.

Pandalone confesó que tiene previsto conversar con el entrenador sobre su visión de lo que está sucediendo con el equipo. “Él conoce su trabajo, sabe lo que tiene que hacer y no tengo que reunirme para nada con los jugadores, lo que quiero es ver su reacción en el terreno de juego. Las reuniones no valen de nada ahora, lo que hay que hacer es responder en el campo”.