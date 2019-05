La Real Balompédica Linense mira ya a la campaña próxima. El club va a afrontar una drástica renovación de la plantilla. Solo seis jugadores tienen contrato en vigor y Carrasco parece ser el único apetecible para recibir una oferta de renovación. Se aproxima el final de un ciclo en toda regla.

La recta final de la temporada, en la que el equipo de La Línea ha enlazado hasta siete derrotas, y la palpable sima deportiva que existe entre el entrenador, Jordi Roger, y alguno de los jugadores de su plantilla van a propiciar que en el inminente verano se produzca en la Real Balompédica una de las revoluciones en lo que a la confección de la plantilla se refiere más amplia que la decepcionada afición albinegra haya presenciado en muchísimo tiempo. Tampoco se trata de desvelar ningún secreto. Tras la derrota en Marbella el 13 de abril, el entrenador, Jordi Roger, ya avisó: “Tengo jugadores que no tiran y que el año que viene no estarán conmigo”

Por lo pronto solo seis de los inquilinos actuales del vestuario tienen contrato en vigor para la próxima andadura: el meta Javi Montoya, los defensas Sergio Rodríguez, Joe y Kibamba, el centrocampista Ismael Chico y el media punta José Antonio Ruiz Pirulo. Y ojo que dos de ellos, el cancerbero riojano Montoya y el barreño Pirulo están en la agenda de algunos clubes de superior categoría o de otros que pretenden conformar proyectos muy ambiciosos en la Segunda B para los que sus clausulas de rescisión no son prohibitivas.

Volver a escribir sobre la posible marcha del congoleño Baron Kibamba resultara repetitivo. Es cierto que hasta Navidad era una pieza codiciada. Pero las lesiones y el bajón en su rendimiento han enfriado los ánimos de quienes estaban dispuestos a poner cantidades importantes sobre la mesa. Nunca se puede descartar que salga, pero este periódico ya avisó que la Balona no veía con malos ojos que comenzase la campaña con los albinegros.

En la lista de salida hay tres nombres que ni siquiera son negociables. Pierre Cornud estaba cedido por el Real Mallorca, Ahmed por el Real Zaragoza y David Moreno por el Córdoba.

A ellos no es necesario hacer un estudio detallado para comprender que se unirán Buba Bakari -y más aún después de su actitud del pasado domingo-, Pablo Santana, al que el técnico dejó de alinear tras la jornada 27 y apenas se ha vuelto a saber de él, David Robador, que aún no ha disfrutado de la condición de titular y queda una jornada para que finalice la competición, Abel Moreno, Carlos Expósito... jugadores que no han contado con la confianza del preparador y que sería impensable que recibiesen una oferta de renovación.

A la espera de una cumbre entre el presidente, Raffaele Pandalone, el director deportivo, Mario Galán, y el máximo responsable del cuerpo técnico y de acuerdo a los datos que maneja este periódico, solo el central José Manuel Carrasco figura en la lista de renovables, aunque algunas voces defienden que Tarsi Aguado también goce de ese privilegio.

En esa relación aparecieron en algún momento, Gastón Cellerino –con importantes ofertas en el extranjero– Juampe –al que el club llegó a preguntar por cuál sería su decisión– Gato y Sana, pero se antoja que el tsunami de resultados de las últimas jornadas ha acabado con sus opciones.

De hecho, los dos bandas tienen sobre la mesa importantes ofertas de los equipos de mayor prestigio de la Premier de Gibraltar, el campeón liguero Lincoln y el Europa del exbalono Rafa Escobar.