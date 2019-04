El entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, compareció ante los medios después de la derrota contra el Marbella visiblemente disgustado por la actuación del equipo. "Estamos haciendo una puta mierda de segunda vuelta", expresó su enfado el preparador. "Encajamos muchos goles y así no vamos a ir ninguna parte", añadió.

"La mentalidad de nuestros jugadores en la segunda parte fue negativa, perdedora", comenzó tajante. "La mentalidad del futbolista se ve cuando las cosas van mal, no cuando van bien. Cuando las cosas van mal se ve al jugador bueno y nosotros está claro que no lo estamos demostrando. Es como ahora el Marbella, que ponga a quien ponga le sale todo bien", explicó.

"Tengo jugadores que no tiran y que el año que viene no estarán conmigo. Lo tengo clarísimo", declaró. "No demostramos lo que fuimos en la primera vuelta, estamos haciendo una segunda vuelta que es una puta mierda", enjuició.

"Nos encontramos dos equipos con dos dinámicas totalmente diferentes a las de la primera vuelta. La primera ocasión clara del partido fue nuestra y la fallamos. Ellos llegaron y a la primera la meten. Era una jugada que teníamos ensayada, pero llega Juanma al primer palo y la clava. La defendimos mal", dijo.

"Esa es la diferencia entre un equipo con dinámica positiva o otro con una negativa. Si nosotros metemos el 0-1, la cosa cambia. Jugamos los últimos veinte minutos con Gastón en el campo, pero estaba roto. Estuvimos con diez, sin posibilidad a nada", sentenció.

"Al Marbella le va a faltar liga para alcanzar la cuarta plaza, pero están haciendo una gran segunda vuelta. Una de sus claves es no encajar goles, como nosotros en la primera vuelta", concluyó sobre el rival.