El central congoleño de la Real Balompédica Linense Baron Kibamba sigue siendo el objeto de deseo de media docena de clubes de Primera y Segunda para los que su cláusula de rescisión de contrato (un millón de euros) no es ni mucho menos una cifra astronómica. Osasuna, Levante y Rayo Majadahonda se suman a la puja. Pero ojo que en la respuesta de la entidad de La Línea se ha producido en las últimas semanas un giro notable: los albinegros recuerdan que Kibamba tiene contrato hasta 2021 y que igual puede resultar rentable (además de interesante en el apartado deportivo) no traspasarlo el próximo verano si no llega una oferta que realmente colme las ambiciones de la entidad. Vaya, que, como ya sucedió en el pasado mercado de invierno, la Balona no le abrirá las puertas por cuatro perras.

No deja de provocar hasta cierta sorpresa. A pesar de que el defensa congoleño apenas ha jugado un partido en el último mes y medio y a que en estos momentos resulta muy complicado predecir cuándo regresará a los terrenos de juego como consecuencia de su esguince de ligamentos, los clubes, sobre todo de la Segunda división, siguen llamando a la puerta de la Real Balompédica para conocer la situación contractual de Baron Kibamba, la duración de su contrato y la disponibilidad de la directiva que encabeza Raffaele Pandalone a negociar las cantidades y las compensaciones posteriores si el futbolista alcanza determinados objetivos.

La pasada semana este periódico daba a conocer que el Real Mallorca llegó incluso a realizar un oferta formal por el zaguero durante el mercado de invierno y que después de que las partes no llegasen a un acuerdo habían quedado emplazadas para el final de temporada.

El conjunto balear, que el pasado verano ya pescó en el vestuario balono con la contratación del sanroqueño Stoichkov, ha alcanzado puestos de promoción de ascenso y, lógicamente, ha paralizado toda gestión hasta conocer en qué categoría militará el próximo curso.

Pues en idéntica situación está otro de los clásicos que militan en Segunda y que también ha llamado a la puerta del empresario romano. Se trata de Atlético Osasuna, cuyos emisarios solicitaron al club de La Línea todos los detalles que podrían influir en un futuro traspaso. Los navarros son ahora líderes. La pregunta es: si logran el ascenso a Primera ¿seguirán pensando en el futbolista balono?

La lista de clubes que a través de su secretaría técnica al menos han querido saber sobre Kibamba no acaba ahí. El Rayo Majadahonda es otro de los que está muy interesado y como quiera que cada vez está más cerca de lograr la permanencia, se antoja un posible candidato.

Al igual que ya habían hecho Sevilla y Valladolid, que aún permanecen como opciones, otro club de Primera, el Levante UD, también ha solicitado información del zaguero albinegro. En este caso parece que el equipo valenciano piensa en él, en principio, para que se incorpore al filial, el Atlético Levante del grupo III de la Segunda B, en el que ya milita otro exbalono, Rulo Prieto.