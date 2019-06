La Real Balompédica Linense tiene en su agenda al central zurdo Jesús Muñoz, que el curso pasado jugó en el Guijuelo, y al extremo Xisco Hernández, que acaba de terminar su andadura en el Bengaluru, con el que se ha proclamado campeón de la Superliga de India.

El presidente de la Real Balompédica, Raffaele Pandalone, está decidido a confeccionar un equipo que comience la competición con las aspiraciones más ambiciosas.

Después de que haya salido a la luz el interés de los albinegros por el defensa zurdo algecireño Tomás Sánchez (que tras desvincularse de El Ejido ya está a un paso de anunciar su contratación) y de Juanto Ortuño, que ha marcado 14 goles con el Lleida, ahora el periodista Ángel García a través de su acreditada cuenta de Twitter desvela el interés de los linenses por Jesús Muñoz, defensa central zurdo y del banda Xisco Hernández.

Xisco Hernández nació en Palma de Mallorca el 31 de julio de 1989, lo que se traduce en que comenzará la próxima temporada con 30 años. Puede jugar tanto en ambas bandas como de segundo delantero. Ha disputado 21 partidos con el Bengaluru, con el que ha anotado cinco goles. Finaliza contrato con el conjunto indio a finales de este mes.

El atacante, al que algunos medios identifican como El Mago, comenzó su andadura en el Real Mallorca B, pasó por Elche y Puertollano, Lleida, Reus y Nástic de Tarragona, que lo cedió al Atlético Baleares. Al final del pasado verano inició la aventura en India, en un equipo dirigido por el entrenador catalán Carles Cuadrat.

En una entrevista concedida a Ser Palma el pasado mes de marzo el jugador subrayó que se encuentra bien en su actual destino, pero puntualizó en referencia a su posible regreso a España: “No descarto nada”.

Por su parte Jesús Muñoz ha militado en el Guijuelo, que ha logrado su clasificación para la Copa del Rey. La Balompédica ya cuenta para esa demarcación con José Manuel Carrasco (renovado), Baron Kibamba y José Manuel Martínez Joe, lo que podría entenderse como que el club contempla la salida de alguno de ellos.

El defensa nació en Écija (Sevilla) el 12 de julio de 1991, es decir comenzaría la competición con 28 años. El zaguero, de 183 centímetros, finaliza contrato con el Guijuelo salmantino el próximo día 30.

Después de dar sus primeros pasos en el conjunto astigitano, dio el salto a la cantera del Villarreal, pasó por el filial del Real Murcia, Burgos, Betis B, Atlético Sanluqueño y Badajoz, con el que participó en 32 partidos en la 2017-18.

Por último el pasado verano recaló en el Guijuelo, con el que ha disputado 31 partidos hasta acumular 2.730 minutos, en los que anotó dos goles.

Como sucedió con la Balona en la primera mitad de la temporada, el Guijuelo fue noticia a nivel internacional por su resistencia a encajar goles. De hecho, finalizó la temporada habiendo recibido seis goles en su estadio, los mismos que el campeón Fuenlabrada y uno de los mejores registros en las tres primeras categorías de las cinco grandes ligas. En el cómputo de la competición recibió 33.

En el transcurso de la temporada Jesús Muñoz fue objeto de un reportaje en La Tribuna de Salamanca en el que era catalogado como “el muro del Guijuelo” y en el que se podía leer: “El defensa sevillano del CD Guijuelo es una de las sorpresas positivas para el equipo, clave en el buen funcionamiento del sistema defensivo de los verdes”.

“Quizá nunca acapara los titulares, no es el más valorado del equipo cada día, no realiza florituras, ni tampoco le gusta acaparar protagonismo, no. Pero, sin él, el CD Guijuelo sería menos equipo y cuando no ha estado, su ausencia sí se ha hecho notar. Y es que, hay jugadores de equipo que se nota cuando están jugando, pero mucho más aún cuando no lo hacen”, abundaba el rotativo.