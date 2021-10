Balona ¿no querías Liga?

La Real Balompédica afronta este sábado (17:00, en directo por Footters) en el Estadio Iberoamericano de San Fernando el primero de los dos derbis provinciales a los que hará frente en un mes de octubre en el que su renuncia tácita a continuar en la Copa RFEF ha restado el adjetivo de maratoniano. Los linenses acuden con siete bajas, que en la práctica no son tantas, porque varios de esos jugadores están inéditos (o casi) en competición. El técnico, Antonio Ruiz Romerito, desplaza a toda la plantilla, pero en realidad solo 19 hombres están en disposición de ser alineados, entre ellos el delantero del filial Alejandro Castilla -que el miércoles debutó ante el Córdoba- e incluso es muy probable que el capitán Antoñito, quien, a medio recuperar, al menos ocupará plaza en el banquillo. Si quiera sea por intimidar al contrincante.

La Balona encara esta séptima jornada de liga con las ausencias de Fito Miranda, Iván Martín y Jáuregui, lesionados, además de Alusine y Alhassan Koroma, que están concentrados con la selección de Sierra Leona, y Willliams y Jeremy Saygbe, que lo están con la de Liberia. Unas ausencias a las que el míster está deseando poner fin porque está convencido que, una vez disponibles, estos jugadores harán del suyo “un equipo mucho más competitivo”.

Ficha técnica San Fernando CD: José Perales; Alpha Diounkou, Franco Ramos, Martí Crepi, Manu Moreno; Marc Carbó, Bicho, Juan Agüero; Biabiany, Juanmi Callejón y Dopi. Real Balompédica: Nacho Miras; Loren, Fran Morante, Jesús Muñoz, Víctor Mena; Coulibaly, Masllorens; Chironi, Leandro, Dorrio y Gerard Oliva. Arbitro: José Antonio Sánchez Villalobos, de El Ejido (Almería). Ha arbitrado en cuatro ocasiones a la Balona, con la que tiene un balance de dos triunfos y dos derrotas. A los isleños, que no conocen el triunfo con este colegiado, les juzgó en tres oportunidades. Hora: 17:00 (séptima jornada del grupo II de la Primera RFEF) (En directo por Footters). Estadio: Iberoamericano, en el complejo Bahía Sur, en San Fernando. Antecedentes: Desde que el actual San Fernando CD fue fundado, la Balona lo ha visitado en diez ocasiones, con un balance de cuatro victorias (una en Copa Federación), tres empates y tres triunfos locales (uno en Copa del Rey). El curso pasado vencieron los azulinos 2-1.

El conjunto de La Línea, sumido en una auténtica montaña rusa de sensaciones, defiende su posición privilegiada en la clasificación del grupo II de la Primera RFEF en un campo en el que ha ganado en cuatro de sus seis últimas visitas y sobre cuyo césped ha celebrado permanencias que unas horas antes se antojaban muy complicadas. De la euforia al desencanto y vuelta a empezar. Así anda la afición de la Balompédica desde la tercera jornada. Tras el varapalo que supuso la derrota copera con el Córdoba -por las formas y por lo que implica- los albinegros tienen la oportunidad de reconducir las aguas y que el ambiente no se enrarezca más de la cuenta. Romerito dijo aquello de que había que elegir y que optó por la liga....

A la vista de lo que hizo ante los califales, el míster tiene más o menos decidido un once en el que la principal novedad puede ser la presencia de Gabriel Chironi al mando de las operaciones. Se lo ganó con su segundo tiempo ante el UCAM.

Romerito deslizó que el equipo “apenas ha tenido tiempo” de preparar el partido con el San Fernando después del duelo copero que supuso la eliminación a manos del Córdoba (1-3) y recalcó: “Nosotros tenemos que pensar en la liga. La Copa ya ha pasado”.

Una Copa que puso de manifiesto el bajo nivel de algunos de los que no están jugando. El míster fue preguntado en concreto en rueda de prensa por Abdoul Bandaogo, y dijo: “Bueno, es su rendimiento. Es una cuestión de él. Ni del equipo ni de los técnicos. Tiene que apechugar si quiere jugar. Es verdad que ahora mismo tenemos muchas bajas y tiene más opciones, pero cuando la gente se recupere, si no aprieta, conmigo lo tendrán complicado. Yo ya he hablado bastante con él”.

Romerito no dejó pasar la oportunidad de reivindicar el comienzo liguero: “Estamos en el objetivo, que no hay que olvidar que es estar por encima del decimoquinto. Que después podemos llegar más lejos, somos ambiciosos y tenemos ilusión, pero también somos realistas”.

Con respecto al rival, señaló: “Es verdad que en casa no han sacado resultados positivos, pero eso puede cambiar en cualquier momento, aunque si nos ponemos por delante en el marcador tenemos parte del trabajo hecho”, finalizó Romerito. “Es un rival que en ataque tiene muchas virtudes, con jugadores de calidad, pero en su campo se ha encontrado siempre con marcadores adversos y se desorganiza a nivel táctico, pero si tiene el partido a favor, ese equipo es complicado”.