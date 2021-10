La Balona ya padece el 'virus FIFA': Alhassan Koroma se lesiona con Sierra Leona

La Real Balompédica ya está afectada por su particular virus FIFA. El extremo de la Balona Alhassan Koroma sufrió una lesión en el encuentro amistoso en el que su selección, Sierra Leona, se enfrentaba a Sudan, no tomará parte en el resto del torneo de preparación para la Copa de África que se celebra en Marruecos hasta el martes y aunque aún no existe un diagnóstico cierto sobre la dolencia, todo indica que el entrenador, Antonio Ruiz Romerito, no podrá contar con él durante varias jornadas.

Contrariedad sobre contrariedad. Alhassan Koroma, que como quedó demostrado ante el UCAM es uno de los jugadores con más poder de desequilibrio de la Balona, se ha lesionado durante su participación en el torneo amistoso que se celebra en Marruecos y en el que Sierra Leona prepara con Sudán y el anfitrión su participación en la Copa de África que tendrá lugar en Camerún del 9 de enero al 6 de febrero de 2022.

En los contactos que ha mantenido el club con el futbolista éste dice haber sentido “un pinchazo” todo indica que en la zona de abductores, pero hasta que regrese a La Línea la próxima semana y no pueda ser sometido a las pruebas correspondientes se desconoce hasta cuándo tendrá que llegar el periodo de inactividad del futbolista.

"Otro hándicap", dijo, decepcionado, el entrenador albinegro, Antonio Ruiz Romerito, en rueda de prensa.