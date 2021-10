Chironi y la operación rescate

Gabriel Chironi salió el pasado sábado al rescate de la Real Balompédica Linense. La entrada del italo-argentino en el descanso enderezó el rumbo de una Balona que pasó de estar a merced del UCAM Murcia a doblegar al conjunto universitario. No es la primera vez que el italo-argentino desempeña este papel en momentos delicados. Ya lo hizo en el último partido de la primera fase de la liga pasada, cuando después de caer en el Clásico que vio ascender al Algeciras, la Balona perdía en Marbella por la mínima. Como esta vez, en el descanso la tensión era máxima. Como ahora, su presencia sirvió para que la Balona remontase el vuelo.

“Yo creo que en Marbella fui más determinante y que ante el UCAM fue más un papel anímico... pero claro si le sumamos la jugada del segundo gol [en el que una asistencia suya permitió a Dorrio encarar al meta visitante Unai Aguirre] pues también tuve protagonismo, aunque ya digo, para mí son diferentes”, comenta el mediocentro sobre ese paralelismo.

“No creo que hubiese un solo hecho que cambiase el partido, ni el gol de penalti ni mi entrada, yo entiendo que lo que determinante fue el carácter del equipo, la rebeldía para ir a buscar el triunfo después de una primera parte que quizás no fue la mejor. Y eso se notó desde el primer minuto que volvimos al campo”, analiza.

Chironi asegura que ha sabido digerir su condición de suplente durante buena parte de la temporada y en el arranque liguero: “Uno sabe que en este oficio el que decide es el entrenador, uno conoce las reglas del juego y más después de varios años en esto. Cuando se está en esa situación solo queda tirar para adelante porque sabes que en cualquier momento puede llegar la oportunidad de volver a meterse en el ruedo, de volver a jugar y tienes que estar en condiciones de poder hacerlo y de poder hacerlo bien”.

“No puedo decir que lo pasé mal, lo que sí puedo decir es que tenía muchas ganas de jugar, de ser más protagonista y por eso trabajé sin perder de vista el objetivo”, subraya.

“No creo que el partido ante el UCAM haya cambiado nada, la situación sigue siendo la misma, en todo momento y para todos”, recalca Gabriel Chironi. “Acá nadie nadie tiene un puesto asegurado, somos veintitantos futbolistas que estamos en condiciones de jugar”.

“El fútbol no es tan sencillo, no es que haya once y el resto no sirva para nada”, finaliza. “Esto es dinámico, va cambiando todo el tiempo y mi objetivo en lo personal, y entiendo que el de todos los chicos, es estar metido, al cien por cien y saber que cuando te toque jugar tienes que estar bien entrenado, bien mentalizado, porque eso es lo que define a un profesional”