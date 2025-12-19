Un documental pone al descubierto la red de túneles y la historia militar de Gibraltar

Un fotograma del documental que muestra algunos de los tuneles del Peñón.

Un nuevo documental titulado Inside Britain’s Secret Underground City explora la extensa red de túneles subterráneos de Gibraltar y resalta la importancia estratégica del Peñón a lo largo de su historia militar. La producción, estrenada hace solo unos días, se adentra en uno de los sistemas defensivos subterráneos más complejos del mundo, combinando divulgación histórica y aportaciones de expertos locales.

El filme sigue al documentalista Cole Robinson durante su visita a Gibraltar, donde recorre los túneles excavados en el interior del Peñón. Estas galerías comenzaron a construirse durante el Gran Asedio y fueron ampliadas de forma decisiva durante la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en un entorno militar oculto que albergó hospitales, centros de mando, depósitos de munición y zonas de alojamiento, diseñado para resistir conflictos prolongados.

El documental analiza por qué Gibraltar, a pesar de su reducido tamaño, ha sido fuertemente fortificado durante siglos, subrayando el papel clave de su ubicación geográfica como enclave estratégico para el Reino Unido. A través de este recorrido, se explica la enorme inversión realizada para desarrollar una infraestructura subterránea única en su género.

Una de las principales colaboradoras del proyecto es la doctora Geraldine Finlayson, del Museo Nacional de Gibraltar, quien aporta el contexto histórico necesario para comprender la evolución del sistema de túneles y el proceso de militarización del territorio. Sus intervenciones explican cómo los distintos periodos de conflicto influyeron en la expansión y adaptación de las galerías subterráneas a las necesidades militares de cada época.

Además de su enfoque histórico, Inside Britain’s Secret Underground City tiene un marcado carácter educativo y está previsto que se proyecte en colegios e institutos del Reino Unido, acompañado de sesiones de preguntas y respuestas con el propio realizador.

El documental puede verse en línea, y se puede obtener más información sobre el proyecto y su autor a través de la página web oficial de Cole Robinson.