La Balona de Rafa Escobar, en play-off

La Real Balompédica Linense se mantiene en puestos de descenso después de la duodécima jornada en el grupo I de la Primera Federación. Pero el impacto que ha supuesto la llegada del cordobés Rafa Escobar al banquillo del equipo albinegro es tal que la añeja afición albinegra no presta la más mínima atención a ese dato. Los números no engañan. Un equipo que no había conocido el triunfo con el destituido Alberto Monteagudo ocuparía puesto de play-off en caso de que solo se contabilizasen las cuatro jornadas del nuevo míster en el banco.

Que el regreso de Rafa Escobar a la Real Balompédica (a su casa, como rezaba una pancarta el día de su debut en el Municipal) ha supuesto una catarsis para el equipo de La Línea no ofrece lugar al debate. Los albinegros, que habían traspasado la octava jornada sin conocer el triunfo y ocupaban la decimoctava posición a tres punto de la salvación, han sumado nueve de doce puntos posibles con el técnico cordobés.

El vuelco se ha producido a pesar de que el conjunto albinegro se ha enfrentado a Linares Deportivo (3º), Racing de Ferrol (5º), Cultural Leonesa (10º) y Badajoz (14º). Es decir, dos equipos de la parte alta y otros dos que están llamados a pelear por mejores cotas y que en ningún caso ocupan plaza de descenso.

El análisis de esas cuatro jornadas de Escobar en el banco demuestra que si solo se contabilizasen estas, la Balompédica, con nueve puntos, ocuparía la cuarta posición (es decir, puesto de play-off), solo precedida por el recién descendido Alcorcón -que se encuentra en el momento más dulce de la competición- y el Real Madrid Castilla con 12 puntos, además de por por el Córdoba (que el domingo reunió a 18.250 espectadores en el Nuevo Arcángel en su duelo con el Linares Deportivo), con 10.

El nuevo técnico sigue a vueltas con la fórmula para mejorar el balance goleador, pero aunque aún no ha alcanzado el nivel que desean todos los balonos, este déficit también se ha revertido, como demuestran los fríos números.

Tras la octava jornada la Balona era el conjunto que menos goles había marcado en el grupo I de la tercera categoría del balompié nacional (cinco en ocho duelos, lo que arroja una media de 0,63). En el grupo II el Numancia presentaba idéntico balance y el Calahorra (0,50), incluso peor.

En los cuatro partidos con Escobar al frente, la Balona ha anotado en cinco ocasiones y su promedio es de 1,25. Vaya, que ha duplicado su caudal ofensivo. Y eso teniendo que soportar bajas como las de Omar Perdomo durante varias jornadas o de Alhassan Koroma en el último, frente al Racing de Ferrol.

Aunque durante el primer tramo de la competición el balance defensivo de los albinegros no era deficiente (nueve goles, para un promedio de 1,13) también ha experimentado mejora con el relevo en el banquillo. La Balona acredita la tercera mejor defensa en las cuatro últimas jornadas, ya que su portería solo ha sido profanada en dos ocasiones (0,5, es decir, menor de la mitad). Alcorcón y Real Madrid Castilla, que apenas han recibido un tanto, son los únicos con mejor balance en este apartado.