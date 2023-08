La Balona, según Mere

La Real Balompédica Linense disputó el pasado sábado en Los Barrios su primer encuentro con Baldomero Hermoso Mere en el banquillo. Un primer amistoso que, por circunstancias, se hizo esperar y en el que los albinegros se impusieron 0-1 merced a un gol de Manu Toledano en los primeros compases. Un compromiso que tuvo un final accidentado y en el que el pésimo estado del terreno de juego del Carlos Piña de la Villa complica el análisis, pero que dejó pinceladas de los que el técnico portuense pretende de su aún inacabada plantilla.

Con las reservas obligadas cuando se habla de la pretemporada y más aún en el caso de una Balona (Segunda Federación) a la que aún tiene que llegar en torno a media docena de futbolistas (y salir al menos tres) el amistoso con la UD Los Barrios (División de Honor Andaluza) permitió vislumbrar alguno de los objetivos en los que Mere viene trabajando desde hace ya más de una veintena de días en las instalaciones de Arroyo Enmedio, en Estepona (Málaga).

Los equipos del míster albinegro siempre se han caracterizado por su solidez, pero eso no impide que Mere pretenda que esta Balona saque el esférico jugado y en eso insiste. Apenas da balonazos en largo.

El preparador, que alineó a Facundo Ackerman en el marco en ese primer once que siempre tiene un cierto sabor simbólico, montó un sistema con tres centrales (Diego Jiménez, Morcillo y Javi Fernández) y dos laterales muy largos (Miguel Cera y el recién llegado Nani), de manera que el equipo defendía con cinco, pero en cuanto recuperaba el balón sumaba dos efectivos en banda a la línea inmediatamente por delante.

Esa ubicación por delante de los tres centrales era una línea de dos (Javi Pérez y un Sergi Monteverde mucho más maduro que en su anterior paso por el club) y por delante de estos, formando se podría decir que un cuadrado entre las dos líneas, otros dos futbolistas: un Manu Toledano que no solo ha perdido muchísimo peso, está más veloz y además anotó el primer tanto de esta pretemporada, sino al que se ve muy implicado (más tarde le relevó el tarifeño Adri Galindo), y un Joao Pedro que fue de largo el mejor del encuentro y al que da la sensación de que Mere ha sabido encontrar su ubicación ideal, una tecla que siempre dio la sensación de que no lograron encontrar los tres preparadores del curso pasado.

La consecuencia de este dibujo es que la Balona es un equipo que se hace mucho más fuerte por dentro que en las campañas precedentes, en la que los técnicos y las características de los jugadores (Alhassan Koroma, Omar Perdomo...) invitaban a abrir más el campo.

Por delante de esas dos líneas, el '9' de referencia, que en este caso fue Chema Moreno, que por lo pronto aportó ese trabajo incansable -del que se beneficiaban tanto los bandas como Toledano y Joao Pedro- al que se comprometió nada más llegar a la caseta.

De los que no formaban parte del once inicial, la mayoría de ellos canteranos y debutantes, merece una reseña el tarifeño Pepe Greciano, que aunque no pudo demostrar gran cosa -queda dicho que el escenario no daba para mucho- dicen quienes le ven entrenar todos los días que se ha constituido en una seria opción para acabar quedándose entre los seis sub-23 que obligatoriamente formarán parte de la plantilla.

La Balona, es de esperar que con alguna cara nueva, afrontará su próximo amistoso este viernes 18 de agosto (20:00) en un escenario tan especial para todos los albinegros como El Palmar de Sanlúcar de Barrameda frente al Atlético Sanluqueño.

Con los de casa es muy posible que se alinee Álex Guti, que abandonó la disciplina de la entidad de La Línea la pasada semana, después de abonar 15.000 euros (más impuestos) a cambio de su carta de libertad.