La madre de todas las finales

No hay más allá. No habrá más finales. Después de casi diez meses es ésta o nunca. La Real Balompédica Linense se juega este sábado (19:30) su supervivencia en la Primera Federación de la que es fundadora. Y lo hará en un escenario que resulta tan cercano no solo en el apartado geográfico, sino en muchos aspectos como en el Alfonso Murube de Ceuta. A los linenses solo le vale ganar. Cualquier otro resultado les condena. En caso de conseguir la victoria, las matemáticas le conceden un 78% de posibilidades de eludir el descenso, para lo que depende de terceros. Son bajas Nico Delmonte, sancionado, Fran Morante y Álex Guti, además de un Bobby Duncan fuera desde hace casi un mes de la dinámica del equipo. Viajan tres canteranos. Alu Koroma se perfila como el relevo del argentino en el eje de la medular, un puesto al que también opta Antonio Romero.

La Balona, que no sería la primera vez que elude un descenso contra pronóstico, se aferra a su seguridad defensiva para creer en lo que de acuerdo a la errática marcha de la temporada sería casi un milagro, una permanencia que presenciarían alrededor de un centenar de incondicionales. Será una tarde de aplicaciones de móviles y de calculadoras.

Ficha técnica AD Ceuta FC: Gato Romero; Alain, Capa, Fabrizio Danese, David Alfonso; Alberto Reina, Antoñito González, Selasi, Jota; Rodri y Pablo (Luismi Redondo). Real Balompédica: Alberto Varo; Loren, Fran Morante, Jesús Muñoz, Connor Ruane; Masllorens, Alu Koroma (Antonio Romero); Alhassan Koroma, Yassin Fekir, Omar Perdomo y Joao Pedro. Árbitro: Sergio Escriche Guzmán (Valencia). Ha dirigido dos encuentros a la Balona (una derrota y un empate) y ninguno a los norteafricanos. Hora: 19:30 (en horario unificado). (38ª jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por la plataforma de streaming InSports TV). Estadio: Alfonso Murube de Ceuta Antecedentes: Desde que en 2013 se produjo el último cambio de denominanción del conjunto caballa, ésta es la primera vez que la Balona lo visita en liga.

El de La Línea no solo es el cuarto equipo menos batido del grupo I y el tercero como visitante (un hecho insólito para un equipo en puestos de descenso) sino que desde septiembre en La Coruña no encaja más de un gol fuera de casa (dieciseis partidos). Su lastre, el más que cacareado balance ofensivo. Hasta en seis ocasiones los balonos regresaron a casa sin marcar después de un desplazamiento y eso solo en la segunda vuelta.

La Balompédica acude al Murube con las cuatro bajas ya conocidas. La de Nico Delmonte, por sanción. Y la de Fran Morante y Álex Guti, lesionados de larga duración. A ellos se una la de Bobby Duncan, aunque igual no habría que catalogarla de baja, porque hacer semanas que está fuera de la dinámica del club y que no se entrena con sus compañeros.

En previsión de posibles necesidades, el míster incluye en la convocatoria a los tres chavales de la cantera que se entrenan con el primer equipo: los linenses Javi Méndez y José Carlos López y el tarifeño Adrián Galindo. Y si no está el granadino Fer García es por culpa de un golpe en el tobillo que parecía revestir menos gravedad, pero que ya le ha impedido ejercitarse durante casi tres semanas.

En cuanto a la alineación, el míster desliza que tiene dudas por cuanto algunos de sus hombres prácticamente no se han ejercitado durante toda la semana. Pero teniendo en cuenta la importancia del choque, una final, es fácil predecir que irá con todo.

La gran duda es quien suplirá en el eje de la medular a Nico Delmonte. Los dos principales candidatos son Alu Koroma y Antonio Romero, y en apariencia por sus características tiene más papeletas el primero. Con Romero mantuvo el entrenador una larga charla este viernes al final de último entrenamiento de la temporada. Solo ellos saben si para explicarle qué esperaba de él en este último duelo o para justificarle su ausencia en la formación inicial.

Otra opción es que Basadre adelante a Borja López a la medular y su plaza en la retaguardia sea para Papa Cámara, pero se antoja una decisión bastante arriesgada teniendo en cuenta todo lo que hay en juego y la inexperiencia del zaguero malinés.

Es, posiblemente, el partido más importante de la historia reciente de la centenaria Balona. Es complicado, pero ya resultaba difícil creer hace poco que llegase con vida a esta última jornada. Solo queda esperar... y que acompañen la suerte y las carambolas.