Basadre: "No es un partido, es el partido y creo que vamos a ganar en Ceuta"

“No es un partido, es el partido, pero personalmente pienso que vamos a ganar”. Así resume el entrenador de la Real Balompédica, Víctor Basadre, las sensaciones previas al duelo de la última jornada que su equipo disputará este sábado (19:30) en Ceuta y en la que los dos conjuntos agotan sus opciones de permanencia en Primera Federación. El técnico asegura que junto a su cuerpo técnico han ideado “un plan A, B, C, D...” en previsión de los diferentes escenarios que se pueden suceder a lo largo de “los noventa y muchos minutos”.

“Llevábamos semanas diciendo que una opción que teníamos era llegar a esta última jornada vivos y lo hemos conseguido”, recalcó en su comparecencia ante los medios locales. “Y en nuestra mano está ganar el partido. Es un enfrentamiento directo. Se trata de un partido muy interesante en lo emocional, lleno de connotaciones que lo convierten en especial y que trataremos de de manejarl, aunque para nosotros ha sido algo habitual en las últimas jornadas”.

Con respecto al conjunto caballa, comentó: “Hay muy poco que decir. Ahí están sus números, lo que ha hecho en la segunda vuelta, con un balance de play-off, así que somos conscientes de toda la dificultad que va a entrañar, pero puestas las cartas sobre la mesa, personalmente sigo pensando que vamos a ganar”.

“Si estamos implicados ocho equipos con la posibilidad de acabar con 44 puntos a falta de solo 90 minutos, creo que eso demuestra que la dificultad es enorme”, reflexionó el preparador gallego. “No recuerdo una situación parecida, con tantos equipos implicados en la última jornada, una situación atípica que hace que los estadistas se froten las manos y que echen cábalas, pero las nuestras son muy sencillas: ganar el partido. Y a partir de ahí esperar a saber otros resultados”.

Basadre, que hizo hincapié en que algunos de sus jugadores, cuyos nombres no facilitó, llegan mermados a esta última jornada, aseguró que la plantilla “desprende positivismo” en estas horas previas. “Una de las cosas que debemos hacer es protegernos para los que creemos que pueden darnos mucho estén el máximo tiempo posible en el campo... y si no llevamos plan B, C, D... y esperemos acertar con qué nos hace falta en cada momento, porque va a haber muchos partidos dentro del partido”.

El técnico garantizó que no estará pendiente a resultados de terceros (“ni yo ni nadie, espero”) por cuanto su equipo también depende de otros marcadores, afirmó que el ambiente que se presume en el Murube “es de los que gusta a jugadores y técnicos. Hay que manejar esas sensaciones. El fútbol es para esto, para vivirlo con intensidad. Las palomitas, para el cine”.

Cuestionado sobre si su equipo saldría “a ganar el partido desde el pitido inicial” replicó: “Es que yo no concibo otra cosa. Intuir ahora cómo será... igual el rival nos empotra en el área y nosotros marcamos en dos balones parados. Lo importante es ir por delante en el marcador cuando el árbitro decrete el final, como sucede a veces en el baloncesto con un triple en el último segundo”.