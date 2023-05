El Ceuta de Antoñito y Fabrizio Danese se refugia en su afición y en sus números en casa

La AD Ceuta FC, que llegó a estar a 14 puntos de los puestos de permanencia, afronta la última jornada de liga como uno de los grandes favoritos entre los ocho equipos que pelean por eludir las tres plazas de descenso que quedan por asignar en el grupo I de la Primera Federación. Las matemáticas solo conceden un 3% de opciones de perder la categoría al conjunto caballa, que se salva seguro si gana, casi seguro si empate... y que puede hacerlo aún perdiendo. La ciudad autónoma está literalmente volcada con su equipo y se espera que más de 6.000 almas se den cita en el Murube.

El conjunto ceutí fue el primero entre los muchos que cambiaron de entrenador a lo largo de la competición. José Juan Romero volvía a la que es poco menos que su casa después de ascender al Eldense. Fue llamado al rescate el 20 de septiembre como relevo de Chus Trujillo. Después, de la mano de Edu Villegas (ex guardameta de la Unión Deportiva Los Barrios) emprendió una reestructuración de la plantilla que no ha podido dar mejores frutos, entre ellos una excelente participación copera que acabó a manos del Barcelona.

Entre todas las incorporaciones destaca la de Rodri Ríos. El delantero soriano, que llegó a jugar en Primera con Almería y Zaragoza y en Segunda con Granada, Oviedo y Córdoba estaba sin equipo. Fue captado para el proyecto en la undécima jornada y sus 20 goles en liga (cuatro de penalti) no solo han sido decisivos para la remontada, sino que le señalan como el mejor artillero del grupo I.

En ese mercado salieron del equipo dos exbalonos, José Manuel Carrasco (que acabó ascendiendo a Segunda RFEF con el Marbella) y Pito Camacho (UCAM de Murcia, en el que coincidió con vïctor Mena), pero se incorporaron otros dos futbolistas con pasado balono: Fabrizio Danese (Cornellà) y Elías Pérez, si bien este último cayó lesionado y apenas si pudo participar en un par de encuentros. Junto a ellos ocupa plaza en la caseta el algecireño Antoñito González, cuya salida del Municipal dio mucho que hablar el pasado verano.

También llegó el meta Mejías (que llegó a debutar con el Real Madrid), aunque al final ha acabado jugando el exalgecirista Gato Romero. Se sumaron el centrocampista ghanés Selassie, el defensa Caparrós (ex del Cacereño) y los atacantes Gil (ex del Ourense) y Mizzian (ex del Algeciras).

Los caballas se encomiendan a su afición, entregada durante su espectacular remontada de la segunda vuelta, y a los números que demuestran que desde que arranco 2023 en su estadio ha conseguido siete victorias, un empate y solo ha concedido una sola derrota, ante el Unionistas.

Con Ismael César y el mencionado Elías Pérea fuera de la competición, José Juan Romero cuenta con el resto de los integrantes de la primera plantilla.

Todo indica que el once titular no debe variar mucho de los partidos que ha disputado en las últimas jornadas. En la portería va a seguir jugando el portero Gato Romero. En la defensa estarán Alain, Capa, Danese y David Alfonso; en el centro del campo jugarán Alberto Reina, Ñito González, Selasi y Jota, mientras que como hombres más adelantados el máximo goleador de la categoría Rodri y Pablo aunque este podría dejar su puesto a Luismi Redondo si el míster opta por un formato un poco más conservado.