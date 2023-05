La Balona, al asalto de un castillo (casi) inexpugnable

La Real Balompédica Linense afronta este sábado (19:30) una misión desde luego no imposible, pero sí muy complicada. O al menos eso demuestran los números. Los albinegros necesitan ganar -no le vale ningún otro resultado- en el Alfonso Murube a la AD Ceuta FC y que le beneficien marcadores de terceros para seguir una campaña más en Primera Federación. Pero vencer al otro lado del Estrecho no es precisamente una tarea sencilla. El conjunto que entrena José Juan Romero es el tercer mejor local del grupo I en la segunda vuelta. Desde que comenzó 2023 (que ya camina por el final de mayo) acredita siete victorias, un empate y una sola derrota.

Las cifras del Ceuta como local desde que arrancó la segunda vuelta son, sencillamente, propias de un equipo de play-off. Después de cerrar cerró 2022 con una derrota ante el Deportivo (un duelo que pertenecía a la primera vuelta) los caballas han sumado 22 puntos Solo el Rácing de Ferrol y el propio conjunto coruñés (todos con nueve partidos) acumulan 23.

Los caballas han superado en su estadio durante el presente año a Cultural Leonesa, Fuenlabrada, Rayo Majadahonda, Linares, Mérida, Badajoz y Talavera (lo que por cierto le concede ventaja en muchos de los múltiples empates posibles en este desenlace liguero), cedió un empate con el San Fernando, que había llegado a colocarse 0-2 y que acabó poco menos que pidiendo la hora y cayó derrotado ante el otro equipo que se ha transformado en la segunda vuelta, Unionistas de Salamanca (1-2).

Las cifras, todo hay que decirlo, contrastan con los de la Balompédica como visitante. El conjunto linense en los ocho desplazamientos que ha afrontado desde que arrancó la segunda vuelta ha sumado cinco derrotas, dos empates y un solo triunfo. Es el decimotercero del grupo. El viaje anterior (en 2023, pero perteneciente aún a la primera vuelta) fue el del celebrado triunfo en Córdoba.

Los linenses han caído en sus visitas a Mérida, Unionistas, Celta B, Rácing de Ferrol y Fuenlabrada. Arrancaron empate en los viajes a Alcorcón y a León para medirse a la Cultural y su único triunfo, que por cierto podría resultar importante a la hora de deshacer determinados empates, se produjo en San Sebastián de los Reyes, aún con Rafa Escobar en el banquillo.

Es verdad que los albinegros no han sido un equipo vulnerable. De hecho ha recibido solo seis goles como forastero en la segunda vuelta y ningún equipo ha logrado marcarle más de una vez. Pero el balance ofensivo en ruta resulta casi ridículo: tres tantos en ocho partidos. Hasta en seis ocasiones los de La Línea regresaron a casa sin marcar. A estas alturas que el gran problema de la Balompédica es la falta de gol ya es que no admite ni debate.