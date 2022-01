Bandaogo antepuso la Balona a la selección de Burkina Faso

El entrenador de la Real Balompédica, Antonio Ruiz Romerito, ha desvelado este viernes que el centrocampista Abdoul Bandaogo “tuvo opciones” de disputar con la selección de Burkina Faso a la Copa de África que arrancará este domingo en Camerún “y no quiso irse, porque es listo”.

“Es consciente de que tiene competencia aquí en la Balona, sabe que si se va, vuelve a jugar Jose Masllorens y ya después decida el míster... respetamos que Koroma se vaya a la selección, pero que si el futbolista que sale por él lo hace bien, cuando vuelva tendrá que pasar otra vez por el banquilo”, recalcó en su comparecencia semanal ante los medios.

De cara al encuentro de este domingo (12:00, en directo por Footters) en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros con el Sevilla Atlético, la Balompédica tiene a su disposición, seguro, a tres de las cuatro incorporaciones en el mercado de invierno: el meta Alberto Varo, el defensa Nico Delmonte y el delantero linense Manu Toledalo, si bien de este último el preparador advirtió que no ha llegado de su aventura universitaria “con el paso ideal” y que su nivel físico en estos momentos igual no es el más idóneo para competir el Primera RFEF. “No sé si lo llevaré para que haga grupo, pero siempre advirtiéndole que no está disponible”, recalcó el preparador.

Por el contrario el club gestiona la inscripción de Serge Leuko, que una vez recibido el tránsfer de la Federación de Bélgica, el club de su último país, el Waasland-Beveren de la Primera división, está pendiente de una documentación para hacer efectiva su inscripción.

Los balonos no podrán contar con Gabriel Chironi, sancionado, ni con Nacho Jáuregui, que abandonó la entidad en busca de minutos.