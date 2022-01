El renacido Sevilla Atlético, un mar de dudas

El Sevilla Atlético que recibirá este domingo nueve de enero (12:00, en directo por Footters) a la Real Balompédica Linense es, a falta de 36 horas para el duelo con los albinegros una auténtica incógnita. El entrenador del filial nervionense, Alejandro Acejo, no podrá confeccionar su lista de convocados hasta que lo haga Julen Lopetegui, el entrenador del primer equipo nervionense que, acosado por una plaga de bajas, está reclutando últimamente a numerosos jugadores del primer filial. El Sevilla FC, que ha cedido a los linenses entradas para sus seguidores, ha abierto la inscripción para los abonados que quieran acudir a ver este partido del filial.

Como quiera que el primer conjunto sevillista juega también este domingo (16:15) en casa, ante el Getafe, y que los medios del club son poco dados a facilitar convocatorias de sus filiales, se puede dar por hecho que la Balompédica no conocerá con qué armas cuenta su rival hasta que no desembarque en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. Eso sí, el conjunto franjirrojo no tiene bajas por sanción y los que sí están descartados son el capitán Pedro Ortiz, en el último tramo de su proceso de rehabilitación e Isaac Romero, que acaba de pasar por el quirófano para solucionar sus problemas en el hombro.

En las últimas semanas el exseleccionador nacional viene contando con Valentino (nieto del mítico jugador sevillista Héctor Horacio Scotta), Juanlu (internacional sub-19 con España), el extremo portuense Luismi Cruz y Nacho Quintana, y es muy fácil que al menos alguno de ellos vuelva a la convocatoria.

Bueno todo eso sin mencionar a Iván Romero, que comenzó la temporada debutando en Champions y que se puede considerar ya en dinámica de la primera plantilla. Verle jugar ante la Balona no es que sería una sorpresa mayúscula, es que se antoja casi imposible.

El próximo rival de la Balona, que cuenta en sus filas con varios internacionales en categorías inferiores, ha vivido desde que arrancó la temporada en agosto hasta que se paró en diciembre dos temporadas, muy diferenciadas. La primera, hasta que el 13 de octubre su entrenador, Paco Gallardo, fue destituido después de las siete primeras jornadas, tras consumarse una derrota 5-1 a manos del Villarreal B. El relevo elegido fue el malagueño Alejandro Acejo -que entrenaba al juvenil de la División de Honor- al que le correspondió hacerse cargo del colista del grupo II de la Primera RFEF, con cuatro puntos y nada menos que 16 goles encajados.

Acejo no tenía una varita mágica y en sus cuatro primeros compromisos sumó un punto de doce, pero después empezó a ver fruto a su trabajo. La catarsis arrancó con un empate en casa ante el Andorra (el duelo en el que comenzó a despuntar el hispano-brasileño Lulo Da Silva, que llegaba del equipo de Tercera RFEF) y después de eso llegaron tres victorias y unas nuevas tablas que dejaron a su equipo a la orilla de los puestos de permanencia. De hecho el único borrón en el último tramo de la competición fue la abultada derrota sufrida en Linares (4-0) para cerrar 2021, el que le condena a seguir en los puestos de descenso. Un dato que no hay que pasar por alto, los franjirrojos no pierden en casa desde que lo hicieron en la octava jornada (nada más desembarcar Acejo) ante el Albacete.

Esos brotes verdes llevaron a la dirección general deportiva y la dirección de cantera de Nervión a determinar su máximo respaldo a los que integran el equipo y, salvo que se produzca una sorpresa mayúscula, no habrá refuerzos en el mercado de invierno. Uno de los puestos que el club manejaba apuntalar era el centro de la defensa en la que Kike Salas se ha convertido en insustituible, pero finalmente parece haber aparcado esa idea, y dar confianza al exbalono Baron Kibamba, Juanmi, Lluís Aspar o Ismael Armenteros, uno de los fichajes veraniegos, recién recuperado de una lesión.

“Al igual que el esfuerzo no se negocia, la presión y la persistencia tampoco en la nueva filosofía de un Sevilla Atlético que siempre busca complicar la salida de balón a sus rivales con mayor rigor técnico. Quintana y Capi se han convertido en figuras inamovibles dentro del esquema del filial sevillista esta temporada. En concreto, la evolución de Capi, al igual que ocurre con Lulo, trae grandes noticias para el Sevilla FC, ya que se trata de jugadores que han dado el paso del juvenil al segundo equipo nervionense con mucha facilidad”, explica La Colina de Nervión para referirse al cambio experimentado por equipo.

Acejo: "Estamos creciendo"

Alejandro Acejo no ha realizado declaraciones en la la previa al encuentro con la Balona, pero en una entrevista concedida recientemente a los medios del club se mostró “contento e ilusionado” por la evolución de un filial que ve “cada día más cerca el objetivo”.

“Es evidente de que nos gustaría tener a todos los efectivos posibles, porque eso sería señal de que en el primer equipo no hay bajas, pero estamos satisfechos de que los jugadores vayan debutando con el Primera, que no está viviendo una situación fácil, porque eso demuestra que están preparados”, recalcó el preparador. “Si nosotros tenemos que tirar de juveniles lo haremos sin ningún tipo de problemas, porque al final son jugadores que están dentro de nuestro organigrama”.

“El equipo está en un proceso de crecimiento, porque no es fácil en esta categoría encadenar cinco jornadas sin perder y más con tres victorias consecutivas, pero por ejemplo en Linares en apenas veinte minutos que no estuvimos bien el rival nos pasó por encima”, agregó. “No queda más que seguir trabajando para salir de donde estamos”.