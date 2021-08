Julio Fariñas: "Las transmisiones de Primera RFEF estarán muy por encima de las de Segunda B"

El CEO y socio fundador de Footters Julio Fariñas garantiza que debido al compromiso que ha contraído la adjudicatoria de los derechos televisivos de la Primera RFEF -su socia, la OTT luxemburguesa Fuchs Sports International- y a las exigencias de la Real Federación Española, las emisiones de los partidos de la nueva categoría, en la que militan Algeciras Club de Fútbol y Real Balompédica Linense y que arranca el próximo fin de semana “van a estar muy por encima de lo que se hacía la temporada pasada en Segunda B”. La empresa comandada por el exjugador de UD Los Barrios y Balona, entiende que la confianza depositada por Fuchs Sports es “un justo premio” al esfuerzo realizado por su plataforma con el fútbol no profesional en los últimos años y subraya que los aficionados que se abonen recibirán “un servicio acorde con la competición”.

-¿Les ha dado tiempo ya a asumir la responsabilidad que han adquirido ante un sector muy representativo del fútbol español?

-Hemos adquirido el compromiso que queríamos. Habíamos proyectado hace muchísimos años llegar hasta aquí, aunque cuando arrancamos parecía una utopía y algunos hasta nos tomaban por locos. Siempre tuvimos metas muy altas y esto a la par que una responsabilidad enorme es un sueño cumplido. Vamos de la mano de un grupo que ha sido el adjudicatario, Fuchs Sports, con una gran experiencia a nivel internacional. La ilusión de los dos es enorme.

-De alguna manera Footters recoge los frutos de haber apostado de este 'otro fútbol' cuando nadie lo veía como una posibilidad de negocio.

-Bueno, hay que ser justos, las televisiones autonómicas le daban visibilidad a estas competiciones, aunque no al nivel de cobertura al que llegó Footters. Sin ir más lejos, hace cuatro años no se veían los play-off de ascenso a Segunda, excepto algún partido suelto. Los seguidores de La Línea saben de eso, porque no pudieron ver el partido con el Mirandés en el que subió la Balona. Lo que podemos decir con orgullo es que apostamos por este fútbol de Segunda B y Tercera, del que nace esta Primera RFEF, ahora durante cuatro años, cuando nadie creía en él porque entendía que ahí no podía haber negocio. Por eso entiendo que no hay nadie que merezca más estar como plataforma y como operador de esta nueva categoría que Footters. Ya hace cuatro años le decía a mis colaboradores que estábamos muy ilusionados, que estábamos haciendo algo en lo que siempre habíamos creído, pero que llegaría el día en el que la competición se pondría en valor y nos la quitarían. Lo que siempre intentamos es que cuando llegase ese momento, en el que se pudiese comercializar de forma conjunta y llegasen los grandes operadores, Footters se hubiese hecho imprescindible, de manera que el que llegase tuviese que contar con nosotros. Y eso es lo que ha pasado, porque el resto de operadores era consciente de que hacer lo que estábamos haciendo nosotros en esta competición era muy complicado. Tuvimos la suerte de que Fuchs Sports, que tiene una capacidad financiera de la que nosotros carecemos, pensó en Footters para llegar al mercado español. Afrontamos un plan de explotación que creo que es el mejor posible. En resumen, sí, es el justo premio al trabajo de los últimos cuatro años.

-Ya hay quien ha echado cuentas y dice que es imposible. ¿Es viable económicamente este proyecto?

-Yo creo que en los tres años de contrato que hemos firmado, sí. El primero, probablemente, sufriremos como sucede con casi todos los negocios que se ponen en marcha. Es algo nuevo y va a costar al principio. Somos conscientes de que a muy corto plazo es algo complicado rentabilizarlo, pero si hay alguien que sabe hacerlo es Footters, que cuenta con una base de usuarios, de conocimiento de la competición y de las aristas que tiene este proyecto, de relación con los clubes... somos los más capacitados para hacerlo. Confiamos en esta primera temporada en superar los 120.000 usuarios y obtener ingresos comerciales que nos permitan rentabilizarlo, siempre apoyándonos en Fuchs Sports, que ya tiene experiencia a nivel internacional. Los dos sabemos que el reto es enorme, pero si nos hemos metido en el proyecto es porque estamos convencidos de que se va a poder rentabilizar.

-Vaya, que aun siendo consciente de que esta temporada no va a ser fácil, eso no os echa para atrás.

-No, es que lo vemos como un proyecto a largo plazo. Hay que crear un nuevo producto audiovisual. Vamos a contar con algo que no había existido nunca en estas competiciones, comercializar de manera conjunta la imagen de todos los clubes. Sabemos el valor que tiene esa competición comercializándola de forma parcial, pero de forma conjunta hay muchas más opciones de rentabilidad, aunque en la primera y puede que incluso en la segunda temporada no vaya a ser fácil.

-Son muchos los aficionados que se preguntan si Footters va a mejorar su infraestructura para mejorar su servicio y evitar los problemas que se generaron el curso pasado.

-En realidad yo creo que la temporada pasada cargamos con la mochila de la segunda y tercera jornadas, en las que sufrimos un ataque enorme. No solo nuestra plataforma, sino otras. Luego realmente durante el resto de la temporada no hubo más problemas que los que tiene cualquier plataforma de streaming, no solo Footters. El streaming es muy complicado, hay plataformas de nivel a las que se les ha caído la señal en una final de Champions, o en un Clásico... Lo que sí es cierto es que nosotros hemos invertido muchísimo tanto el año pasado como este verano en dimensionar la plataforma para que pueda soportar el mayor número de usuarios posible. Además, en esta concesión hay unos estándares de producción que exige la propia Federación Española, que al final es la responsable de la producción de esta competición, que aseguran que las emisiones van a estar muy por encima de lo que se hacía la temporada pasada en Segunda B. Por lo tanto estamos muy tranquilos, convencidos de que va a estar a la altura de lo que requiere la competición, siempre con la salvedad de que el streaming no solo depende de la producción ni de la capacidad de tu plataforma. A veces es cuestión del tipo de conexión del usuario... En lo que a nosotros se refiere estamos convencidos de que la plataforma va a estar más que estable y de que la producción garantiza un servicio acorde con la competición.

-Usted que conoció por dentro las competiciones que han desaparecido ¿qué atractivo añadido entiende que tiene esta nueva Primera RFEF?

-Está claro que a diferencia de hace veinte años, cuando yo jugaba, la posibilidad de hacer visible la competición y que se puediesen emitir los partidos hizo mucho más atractiva la Segunda B en estas últimas temporadas. También es cierto que los clubes han mejorado mucho en estructura, se han profesionalizado, aunque no todo lo que debían y para eso se ha hecho esta reestructuración de las competiciones. Con todo eso, es más fácil para el operador contar con los clubes para obtener el máximo rendimiento. Por otro lado a raíz de la pandemia el aficionado se ha digitalizado mucho más y al haber un número mucho más reducido de equipos en esta Primera RFEF está garantizado que se jugarán muchos más partidos de máximo atractivo que en Segunda B. Sobre todo si comparamos con la última campaña, en la que había 102 equipos. Por si fuera poco, se van a poder trabajar de manera conjunta activos de publicidad y patrocinio, que es muy importante para mejorar tanto a los propios participantes como el producto audiovisual. Todo suma para que esta nueva Primera RFEF sea muy atractiva, aunque durante este primer año haya que madurarla. Estoy convencido de que una vez pasen estos tres primeros años, esta categoría va a estar muy cerca del fútbol profesional.